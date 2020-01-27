Звезда сериала "Кухня" Лавыгин женился на известной актрисе

39-летний Сергей и 32-летняя Марина расписались в одном из ЗАГСов Москвы. После бракосочетания Луговая на несколько часов покинула мужа, чтобы выйти на сцену театра.
"Самый неожиданный поворот: я не сижу в ресторане, не кричу "горько" и не праздную – я играю спектакль! Зрители об этом не знают, но сегодня спектакль будет какой-то особенный", – написала супруга звезды сериала "Кухня" в "Инстаграм".
Пока Мария радовала зрителей со сцены, Сергей ждал в гримерке. Счастливый молодожен поделился в личном микроблоге снимком с избранницей. Лавыгин признался, что обрел крепкий тыл и ничего не боится.
"Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда моя жена со мной", – написала звезда сериала "Кухня".
После того как спектакль завершился, влюбленные поехали домой. Там новобрачные поужинали в романтической обстановке и выпили по бокалу шампанского.
Напомним, что о романе актеров стало известно в 2018 году. Долгое время Лавыгин и Луговая скрывали отношения. Ранее, беседуя с журналистами, звезда сериала "Кухня" призналась, что влюблена. Сергей обратил внимание на Марию, когда они оба работали в МТЮЗе. Артист написал коллеге по цеху в соцсетях и пригласил на свидание.
"Два месяца ходили за ручку, часами сидели в кафе или машине – на улице было холодно. Сережа провожал меня до подъезда, но в гости не напрашивался. Уже живя вместе, признались друг другу, насколько всякий раз было мучительно расставаться. Поскольку желание не расставаться было обоюдным, через два месяца стали жить вместе", – рассказывала Мария Луговая.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Путин молодчинка!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Уже начать бояться?!
Старая лезба
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Чайка слетел...