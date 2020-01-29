"Пока не подводили": 40-летняя звезда сериала "Кухня" Подкаминская показала кормилиц

Елена не раз признавалась, что не любит изнурять тело тяжелыми тренировками в спортивном зале. Подкаминская предпочитает йогу.
"Думаю, что дело в моей природной телесной конституции и нервной системе, которая сжигает не только ненужные жиры, но и те, которые бы мне не помешали", – раскрыла секрет стройности звезда сериала "Кухня".
Достоинства фигуры артистка с удовольствием демонстрирует в "Инстаграм". Например, свежее фото знаменитости вызвало бурю эмоций у поклонников.
В кадре звезда сериала "Кухня" позирует в черном коротком платье, обнажающем плечи. Подкаминская удобно расположилась в кресле и демонстрирует длинные ноги.
"Не только волка кормят ноги, меня мои тоже пока не подводили. Но если контракт не подписан – у них отпуск. В общем, посижу сегодня просто красиво в "Инстаграм", – написала Елена.
"Изящная, эффектная, необыкновенно красивая, позитивная! Глаз невозможно оторвать! Обожаю! Спасибо за Ваше творчество – когда у меня что-то не так с настроением, включаю фильмы с Вашим участием! Спасибо!" – похвалил звезду сериала "Кухня" поклонник.
Добавим, что у Елены Подкаминской есть две очаровательные дочери. Старшей наследнице артистки Полине десять лет, а Еве два с половиной года. Девочки у звезды сериала "Кухня" появились в разных браках.
Популярные темы форума
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Про Крым
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
кончать в рот