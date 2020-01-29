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"Пока не подводили": 40-летняя звезда сериала "Кухня" Подкаминская показала кормилиц

Елена Подкаминская. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
40-летняя звезда сериалов "Кухня" и "ИП "Пирогова" Елена Подкаминская всегда потрясающе выглядит. Точеной фигуре артистки можно только позавидовать. 
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Елена не раз признавалась, что не любит изнурять тело тяжелыми тренировками в спортивном зале. Подкаминская предпочитает йогу.

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"Думаю, что дело в моей природной телесной конституции и нервной системе, которая сжигает не только ненужные жиры, но и те, которые бы мне не помешали", – раскрыла секрет стройности звезда сериала "Кухня".

Достоинства фигуры артистка с удовольствием демонстрирует в "Инстаграм". Например, свежее фото знаменитости вызвало бурю эмоций у поклонников.

В кадре звезда сериала "Кухня" позирует в черном коротком платье, обнажающем плечи. Подкаминская удобно расположилась в кресле и демонстрирует длинные ноги.

"Не только волка кормят ноги, меня мои тоже пока не подводили. Но если контракт не подписан – у них отпуск. В общем, посижу сегодня просто красиво в "Инстаграм", – написала Елена.

"Изящная, эффектная, необыкновенно красивая, позитивная! Глаз невозможно оторвать! Обожаю! Спасибо за Ваше творчество – когда у меня что-то не так с настроением, включаю фильмы с Вашим участием! Спасибо!" – похвалил звезду сериала "Кухня" поклонник.

Добавим, что у Елены Подкаминской есть две очаровательные дочери. Старшей наследнице артистки Полине десять лет, а Еве два с половиной года. Девочки у звезды сериала "Кухня" появились в разных браках.

29 января 2020, 10:45

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