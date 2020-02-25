Из любовницы в жену: звезда сериала "Триггер" вышла замуж

Иванова тщательно скрывает подробности личной жизни, поэтому о свадьбе долго было неизвестно. Выяснилось, что пара сочеталась браком еще год назад. Влюбленные отказались от пышного торжества. По словам коллег артистки, Иванова и Файзиев ограничились праздничным ужином в кругу близких.
Светлана и Джаник вместе с 2011 года. Артистка и продюсер познакомились на съемках ленты "Август. Восьмого". Иванова и Файзиев сразу почувствовали взаимное притяжение, но отношениям мешал тот факт, что продюсер несвободен, в семье взрослые дочь и сын.
Вскоре после завершения съемок, в 2012-м, Светлана родила от Джаника дочь Полину. Скрывать отношения становилось все сложнее. Папарацци часто ловили парочку за поцелуями в общественных местах.
Продюсер ушел от супруги в 2015 году, однако расторг брак относительно недавно. В 2018-м звезда сериала "Триггер" родила избраннику вторую дочь – Миру. Знаменитое семейство живет в Москве, в пятикомнатной квартире в районе Чистых прудов.
Добавим, что до знакомства со Светланой Ивановой у Джаника Файзиева случился роман с актрисой Ольгой Красько. Они познакомились на съемках "Турецкого гамбита". Артистка родила от продюсера дочь Олесю. Ольга отказалась разрушать семью Джаника. Продюсер помогает экс-любовнице и наследнице материально: например, он купил девочке квартиру, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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