Как сложилась жизнь звезды сериала "Мануэла" после оглушительного провала

В 80-х Гресия Кольменарес носила звание самой популярной аргентинской актрисы. Девушка играла главные роли в сериалах "Мануэла", "Асусена", "Девушка по имени судьба" и множестве других латиноамериканских картин. Долго купаться в лучах славы Кольменарес было не суждено. Однажды артистка пропала с экранов.

Гресия Кольменарес родилась 7 декабря 1962 года в Валенсии в семье француженки и венесуэльца. С ранних лет она мечтала стать актрисой. В девять лет Гресия уговорила мать отвести ее на кастинг. На первом же прослушивании белокурая девочка получила роль в сериале "Анхелика".

Карьера Кольменарес складывалась относительно хорошо. Гресия нравилась продюсерам, правда, роли, которые она получала, были однотипными. Артистка стала заложницей образа светловолосой доброй и искренней барышни. Партнерами девушки по площадке в разное время были популярные актеры Густаво Бермудес, Хорхе Мартинес, Хавьер Видал и другие.

Настоящую известность Гресие Кольменарес принесла работа в сериале "Мануэла". Теленовелла увидела свет в 1991 году. За роль Мануэлы Вереццо актриса получала баснословный по тем временам гонорар – 50 тысяч долларов в месяц. Для Аргентины конца 20 века это были огромные деньги. Благодаря "Мануэле" актрису узнали в России и Италии.

В 1996 году Кольменарес появилась в сериале "Верность любви". Проект с треском провалился. Зрители ругали теленовеллу за вторичность сюжета и заурядность героев. Через четыре года после фиаско Гресия предприняла попытку реабилитироваться, снявшись в картине "Жизнь взаймы". Этот проект был также холодно встречен аудиторией.

В 2000-х популярность мыльных опер резко пошла на спад. Внимание зрителей переключилось на многосерийные драмы американского производства. Киношникам нужны были новые типажи, и Гресия Кольменарес осталась не у дел. В 38 лет актриса навсегда оставила актерство.

Сегодня латиноамериканская звезда 80-х живет в Майами. Судя по соцсетям, 58-летняя Кольменарес счастлива. Актриса проводит время у бассейна и имеет довольно широкий круг знакомств.

Интересно, что Гресия почти не изменилась внешне. Создается впечатление, что время не властно над звездой "Мануэлы". По словам актрисы, она никогда не делала пластику, не прибегала к уколам красоты. Секрет ее молодости – правильное питание, сон и спорт. Также Гресия ограничила употребление алкоголя.

Звезда латиноамериканских мыльных опер дважды была замужем. Впервые актриса пошла под венец в 17 лет. Ее избранником был актер Генри Закк. Гресия и Генри планировали стать родителями, но беременность актрисы закончилась выкидышем. Этот брак продлился четыре года.

Вторым мужем Гресии Кольменарес был бизнесмен Марсело Пелегри. В этих отношениях актриса была 20 лет и родила сына Джанфранко. В 2005 году артистка и предприниматель развелись.