"Сальным взглядом пожирают меня потрепанную": экс-звезда "Уральских пельменей" оказалась в окружении стриптизеров

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" снялась в сериале режиссера Сарика Андреасяна. Юлия Михалкова сыграла роль в картине "Стриптизеры".

По словам актрисы, получив предложение от создателей ленты, она долго размышляла, стоит ли соглашаться на роль. Бывшую звезду "Уральских пельменей" смущало название проекта. В голове Юлии Михалковой выплывали образы злачных заведений, прокуренных баров, в которых мужчины коротают вечера.

"Пьют пиво и сальным взглядом пожирают меня, такую чуть потрепанную, с потекшей от слез тушью и вяло танцующей на сцене у шеста", - поделилась своими фантазиями Михалкова в личном "Инстаграм".

Ознакомившись со сценарием, Юлия поняла, как сильно ошибалась. Сериал "Стриптиз", по словам экс-звезды "Уральских пельменей" совсем не про обнажение. Действие картины происходит в клубе, где для дам танцуют красавцы-мужчины.

"Стриптизеры" – это смешная и вдохновляющая история о том, что героем способен стать каждый" – поведала Юлия Михалкова.

Знаменитость отметила, что в сериале "Стриптизеры" снимаются очаровательные молодые актеры. Экс-звезда "Уральских пельменей" отлично провела время на площадке.

Юлия опубликовала несколько фото со съемок "Стриптизеров". Михалкова запечатлена в окружении накаченных танцоров.

"Вокруг Вас, Юля, всегда какие-то пельмени!" – отреагировал на фотографии подписчик.

"Нееее, я перешла на сбалансированное питание! Так что это не пельмени, это перцы. Острые перцы", – с юмором ответила знаменитость.