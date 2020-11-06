Мария Кожевникова с детьми забаррикадировалась дома

Актриса не пускает детей в детский сад. Мария Кожевникова перевела наследников на домашнее обучение. Все кружки и секции также под запретом. Смотреть за сыновьями звезде "Универа" помогает мама и няня.
Безвылазно сидеть дома активным отпрыскам актрисы сложно. Отдельная проблема – занятия по английскому языку. "В садике с ними занимались, а няня – не знает", – призналась Кожевникова.
Мария и ее близкие стараются выполнять все рекомендации медиков. Помимо прочего семейство пьет витамины, употребляет в пищу куркуму, передает РИА ФАН. Кожевникова заказала в Краснодаре травяной сбор для повышения иммунитета, купила обеззараживатель воздуха.
Звезда сериала "Универ" не выходит даже в супермаркет. Забаррикадировавшаяся дома Мария Кожевникова покупает продукты через Интернет с доставкой.
Актриса подчеркнула, что несколько раз сдавала тесты на COVID-19. Все проведенные исследования дали отрицательный результат. Не болели коронавирусом и близкие Кожевниковой.
Знаменитость считает, что государство должно ограничить вылеты за рубеж на время пандемии. Актриса связала вторую волну заболеваемости с отдыхом в Турции. На заграничный курорт, по словам Марии, слетало полтора миллиона наших соотечественников. Дескать, отдыхающие привезли заразу из жаркой страны. "Имея возможность тоже куда-то уехать, мы не уехали", – заметила звезда сериала "Универ".
Напомним, Мария Кожевникова замужем за предпринимателем Евгением Васильевым. Старшему наследнику пары, Ивану, уже шесть лет, среднему отпрыску Максиму – пять, а младшему Василию только три года.
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