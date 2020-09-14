"Удивительный мужик": красавчика-мужа Кожевниковой перепутали с божеством

Артистка семь лет счастлива в гражданском браке с бизнесменом Евгением Васильевым. У пары трое детей. Первенца звезда сериала "Универ" родила в 2014 году. Мальчика назвали Иван. В 2015-м у Кожевникововой и Васильева родился Максим, а через три года Василий.
Интересно, что Евгений и Мария до ЗАГСа так и не дошли. Влюбленные только повенчались в Ницце.
Муж звезды сериала "Универ" – человек серьезный. Мужчина не любит мелькать в соцсетях у избранницы. Впрочем, иногда Кожевниковой удается уговорить любимого на появление в микроблоге. Так, например, накануне Мария опубликовала фото, сделанное на побережье. Актриса запечатлена с супругом и одним из сыновей.
"Удивительный мужик меня вывез в Геленджик", – подписала кадр звезда сериала "Универ".
Интересно, что подписчики не сразу узнали Васильева. Бизнесмена перепутали с исполнителем роли бога Тора в серии фильмов "Мстители" Крисом Хемсвортом.
"Красивый 😁 муж(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это Крис Хемсворт? 🤨", "Женя красавчик🔥", "Прекрасная семья. Оставайтесь всегда такими настоящими людьми😉🤗🤗🤗", "Очень красивая пара и классная семья!🔥😍", "Дааа,дети похожи на маму а муж,видно заботливый🌹", "Ох мне тоже тяжело заставить своего молодого человека сделать совместное фото, не понимает он этого 😂🙈", – отмечали поклонники Марии Кожевниковой.
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