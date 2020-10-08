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Сериалы
Ад на Земле: пережившая ужас звезда сериала

Ад на Земле: пережившая ужас звезда сериала "Кухня" повергла Кудрявцеву в шок

Елена Ксенофонтова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Кухня" рассказала об ужасах, которые заставил ее пережить бывший муж. Шокирующие детали личной жизни актрисы Елены Ксенофонтовой достойны экранизации.
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Актриса девять лет состояла в незарегистрированном браке с адвокатом Александром Рыжих. В этих отношениях Елена Ксенофонтова пережила трагедию – потеряла ребенка на поздних сроках беременности. Спустя время звезда сериала "Кухня" подарила избраннику дочь Софью. Появление ребенка не помогло сплотить супругов, недовольство которых друг другом стремительно нарастало.

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Елена Юрьевна Ксенофонтова

Елена Юрьевна Ксенофонтова актриса

В студии ток-шоу "Секрет на миллион" телеканала НТВ Елена Ксенофонтова рассказала ведущей Лере Кудрявцевой подробности совместной жизни с Александром Рыжих. Артистка сообщила, что многое вытерпела в этих отношениях. Адвокат проявлял жестокость по отношению к звезде.

"Выкрутил мне руку, прижал к полу, встал на меня ногой и долго рассказывал, как теперь будет", – поведала Ксенофонтова шокированной Кудрявцевой.

Муж обещал устроить для звезды "Кухни" ад на Земле, и все сделал для этого. В какой-то момент Рыжих довел Ксенофонтову до края – Елена Ксенофонтова пыталась покончить жизнь самоубийством.

Правда о личной жизни звезды ситкомов растрогала Леру Кудрявцеву. Как оказалось, муж артистки, будучи адвокатом, во время судебного процесса заявил, что именно он был жертвой домашнего насилия. По словам Кудрявцевой, если смотреть на фотографии Елены и Александра, невозможно поверить, что хрупкая артистка смогла бы избить супруга.

Автор: 8 октября 2020, 11:48 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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Ксенофонтова вышла в свет с дочкой

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