Звезда сериала "Кухня" стала мамой во второй раз

Актриса из сериала "Кухня" Анна Бегунова стала мамой во второй раз. Знаменитость родила супругу Дмитрию Власкину дочь. Малышка получила имя Лукерья.
Напомним, Бегунова вышла замуж за своего коллегу в октябре 2018 года. Супруги также воспитывают четырехлетнего сына Федора, который родился в гражданском браке артистки с Сергеем Лавыгиным, передает "7Дней".
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