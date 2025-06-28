В Москве прошел "Чемпионат грузинских бабушек" по приготовлению хинкали

28 июня в ресторане "Хочу Пури" (ТЦ Павелецкая Плаза) прошел гастрономический праздник – первый в Москве Чемпионат грузинских бабушек по приготовлению хинкали. Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи, собрало гостей всех возрастов, объединив кавказские традиции и кулинарию.

Участницы – пенсионерки грузинского происхождения – сражались за звание лучшей в приготовлении хинкали и главный приз в размере 100 000 рублей. Кроме того, бабушки делились с гостями своими семейными секретами приготовления национального блюда.

Жюри, в составе которого были как профессиональные шеф-повара, так и простые гости, оценивало хинкали по внешнему виду, сочности и вкусу. В финале победительницей стала (здесь имя и фамилия, можно вымышленное, или при согласовании с бабушкой – настоящее), которая, по словам жюри, «лепит самые сочные и вкусные хинкали».

Также в рамках мероприятия состоялся баттл «Бабушки против шеф-поваров». Гости ресторана голосовали за самое вкусное блюдо, и с перевесом в несколько голосов победили бабушки.

Событие сопровождалось атмосферой кавказского застолья, ароматами специй, национальной музыкой и дегустацией. Также гостям рассказали, как правильно есть хинкали, чтобы не пролить ни капли бульона. Ресторан выразил благодарность каждой бабушке за участие и всем гостям за создание уютной и колоритной атмосферы.