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Суббота 28 июня

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В Москве прошел "Чемпионат грузинских бабушек" по приготовлению хинкали

В Москве прошел "Чемпионат грузинских бабушек" по приготовлению хинкали

28 июня в ресторане "Хочу Пури" (ТЦ Павелецкая Плаза) прошел гастрономический праздник – первый в Москве Чемпионат грузинских бабушек по приготовлению хинкали. Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи, собрало гостей всех возрастов, объединив кавказские традиции и кулинарию.

Участницы – пенсионерки грузинского происхождения – сражались за звание лучшей в приготовлении хинкали и главный приз в размере 100 000 рублей. Кроме того, бабушки делились с гостями своими семейными секретами приготовления национального блюда.

Жюри, в составе которого были как профессиональные шеф-повара, так и простые гости, оценивало хинкали по внешнему виду, сочности и вкусу. В финале победительницей стала (здесь имя и фамилия, можно вымышленное, или при согласовании с бабушкой – настоящее), которая, по словам жюри, «лепит самые сочные и вкусные хинкали».

Фото: пресс-служба "Хочу Пури"

Также в рамках мероприятия состоялся баттл «Бабушки против шеф-поваров». Гости ресторана голосовали за самое вкусное блюдо, и с перевесом в несколько голосов победили бабушки.

Фото: пресс-служба "Хочу Пури"

Событие сопровождалось атмосферой кавказского застолья, ароматами специй, национальной музыкой и дегустацией. Также гостям рассказали, как правильно есть хинкали, чтобы не пролить ни капли бульона. Ресторан выразил благодарность каждой бабушке за участие и всем гостям за создание уютной и колоритной атмосферы.

Шоу-бизнес в Telegram

28 июня 2025, 18:58
Фото: пресс-служба "Хочу Пури"

Фестиваль "Воздух Карелии" побил рекорд посещаемости

Фестиваль "Воздух Карелии" побил рекорд посещаемости
Юбилейный семейный фестиваль "Воздух Карелии" прошел с 12 по 15 июня 2025 года на аэродроме "Пески" в Петрозаводске. Грандиозный четырехдневный музыкальный марафон объединил более 45 000 человек всех возрастов и побил собственный рекорд посещаемости, за год увеличив показатель в 2 раза. Свои хиты на фестивале исполнили 75 музыкальных коллективов и артистов, в числе которых «Ария», «Слот», «Пилот», «7Б», «Алиса», «Чиж и Кo», Jane Air, Джанго, Игорь Растеряев, «Ундервуд», «Северный флот», «Три дня дождя», «Бригадный подряд», «Йорш», «Горшенев», Нейромонах Феофан, «Кирпичи», «Гудтаймс», «Форт», Ансамбль им.

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В Москве вручили премию "Рекорды рынка недвижимости"
Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" назвала лучшие проекты и компании, получившие статус "№1" на рынке недвижимости в 2025 году. В конкурсе приняли участие более 350 номинантов не только из Москвы и Московской области, но и из других регионов России: от Крыма до Новосибирска.

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Мировая премьера инновационного литературно-музыкального проекта "В списках не значился" состоялась в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 10 июня 2025 года. Масштабное патриотическое событие, в основу которого легла бессмертная повесть Бориса Васильева о Великой Отечественной войне, посетили ценители русской культуры со всей страны.

В Доме музыки пройдет синтетический спектакль "В списках не значился"

В Доме музыки пройдет синтетический спектакль "В списках не значился"
В Светлановском зале Московского международного Дома музыки 10 июня 2025 года состоится мировая премьера инновационного литературно-музыкального проекта "В списках не значился". Герой знаменитой повести Бориса Васильева о Великой Отечественной войне лейтенант Николай Плужников в буквальном смысле обретет голос – им станет народный артист России Дмитрий Певцов, а за музыкальную составляющую спектакля будет отвечать Государственный Кремлевский оркестр под руководством Константина Чудовского.

Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших"

Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших"
Этот масштабный проект создан для того, чтобы объединить талантливые коллективы со всей страны и дать им возможность выступить на престижной сцене Кремля. Для всех юных артистов России открываются двери к главной концертной площадке страны.

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