Gillette поддерживает российский футбол

Бренд Gillette стал партнером Тинькофф Российской Премьер-Лиги в сезоне 2020-2021. В рамках партнерства бренд будет представлен в телетрансляциях матчей чемпионата на каналах "Матч ТВ" и "Матч Премьер", на стадионах и цифровых площадках. В течение сезона Gillette также будет разыгрывать ценные футбольные призы как среди покупателей продукции бренда в розничных сетях, так и на собственных платформах.



Этим партнерством Gillette отмечает полувековой юбилей с момента первого официального сотрудничества бренда в области футбола в 1970 году. В основу коллаборации легли общие ценности и созвучная философия Gillette и РПЛ. Для контроля острых моментов на поле даже мельчайшие детали играют большую роль. Каждое движение. Каждый поворот. Каждый угол. Также и в бритье. Надежность, безупречная точность и идеальный контроль – вот что объединяет бренд Gillette и Тинькофф Российскую Премьер-Лигу.

"Gillette имеет долгую историю партнерства с международными футбольными ассоциациями и игроками мирового класса, и мы рады стать важной частью футбольного движения теперь и в России, – отметил Роман Медведев, Вице-президент категорий “Средства для бритья” и “Уход за полостью рта” P&G в Восточной Европе, – Тинькофф Российская премьер-лига – это вершина российского клубного футбола, где лучшие из лучших борются за титул чемпиона. У Gillette и участников Тинькофф РПЛ много общих ценностей: уважение, ответственность и стремление к самосовершенствованию. Наша кампания "Лучше Тебя Мужчины Нет", запущенная в октябре 2019 года, во многом именно об этом и связана с ежедневным героизмом, маленькими и большими победами, помощью и взаимоуважением, поэтому нам так близка идея сотрудничества с РПЛ".

"Мы рады, что такой уважаемый и признанный во всём мире бренд как Gillette стал партнёром Российской Премьер-Лиги, – сказал директор по коммерции, маркетингу и коммуникации Павел Суворов. – Мы рассчитываем на плодотворное и эффективное сотрудничество, которое будет продолжаться не один год".