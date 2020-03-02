На XI фестивале "Из Венеции в Москву" представят юбилейную программу

Народную любовь к итальянскому режиссеру Федерико Феллини невозможно измерить. В словах "Наши фантазии – вот наша жизнь!" заключен главный тезис его творчества. Неповторимый взгляд на реальность и своеобразие художественного почерка влюбляли в его картины современников и остаются интересны сегодняшнему зрителю. В 17:00 будет показан фильм Эудженио Каппуччио "Бесконечный Феллини". Эудженио в юношестве работал ассистентом Феллини на съемках фильма "Джинджер и Фред", в продолжении поддерживая с ним связь "учитель-ученик" на протяжении долгих лет. В фильме собраны воспоминания его коллег, неожиданно перетекающие в загадочную и мистическую историю. Перед показом киновед Всеволод Коршунов представит фильм и прочитает лекцию о Федерико Феллини в контексте мирового кинематографа. В 19:30 того же дня состоится показ отреставрированной версии первой автобиографичной картины Феллини "Белый шейх", которая расскажет, как легко перепутать иллюзии и реальность. Именно "Белый шейх" знаменует переход итальянского кино от неореализма к новым формам, поэтическим экранным воплощениям внутреннего мира маленького человека. Кроме того, это чудесная возможность заглянуть по ту сторону занавеса, представленную жанром "кино о кино".

Главными темами основной программы станут человеческие отношения, вопросы взросления и семейные связи. 4 марта кинофестиваль откроет фильм "Вся моя безумная любовь" — роуд-муви о подростке-аутисте с большим сердцем и его отце, свободном певце. Семейная тема продолжится в немногословной и минималистичной драме "Соле". В фильме "Жить" режиссера Франчески Аркибуджи простым языком рассказывается об обыденных, но от этого не менее важных проблемах семьи, которые могут случиться с каждым из нас. Тему активизма раскроет документальный фильм "Мафия уже не та, что раньше", которая получила специальный приз жюри. 8 марта закроет фестиваль картина "Мэр района Санита" – своеобразное житие криминального "святого" с библейскими обертонами, фильм о вечной битве добра и зла в человеческой душе. Фильм получил номинацию на главную награду и был удостоен трех призов фестиваля.