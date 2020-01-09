В Москве стартовали показы первого иммерсивного спектакля для всей семьи "Андерсен навсегда"

Полуторачасовое представление прошло на нескольких этажах Дома-Музея Марины Цветаевой под живой аккомпанемент авторской скрипичной и органной музыки, написанной композитором Арсением Черниченко. Ближайшие показы первого иммерсивного спектакля для всей семьи, в котором дети и родители станут ближе друг к другу, "Андерсен навсегда" состоятся 24 февраля в 13:00; 16:00 и 19:00.
Проект Дмитрия Бикбаева, впервые показанный в парке "Зарядье" прошлой зимой, в 2020 году вернулся в новом облике – с новой концепцией, воплощенной режиссером Ксенией Самодуровой, и сценографией (художник-постановщик Владимир Козленков), и даже с детским хоровым ансамблем. Главную роль исполнила актриса театра и кино Екатерина Рокотова и юные артисты Театральной студии "15".
Дмитрий Бикбаев, автор проекта: "Для меня этот спектакль имеет большое личное значение и я счастлив, что второй год подряд мы с моей командой дарим москвичам это полное погружение в сказку, которая стирает границы между взрослыми и детьми. В реальности, когда мы так заняты на работе, у нас не остается сил и времени на самое главное. Задумывая этот проект, я хотел только одного – объединить детей и родителей, потому что нет ничего более важного, чем время, проведенное со своей семьей".
Длительность: 1 час 30 минут
Ограничения: 6+