Названы главные сложности смены пола у трансгендерных пациентов

Раньше операции по смене пола были незаконными. Но людей, чувствовавших себя "не в своем теле", страдающих от необходимости выглядеть и жить не так, как они хотят, не мог остановить закон. Они были вынуждены прибегать к подпольным операциям, которые нередко заканчивались трагично.



В нашем веке хирургическая операция по смене пола доступна и безопасна. Андреа Пежич, Кейтлин Дженнер, Инес Рау – есть и известные, медийные личности-трансгендеры. Тем не менее, есть ряд особенностей, связанных с изменением вторичных половых признаков. Об этом "Дни.ру" рассказала пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пластической хирургии РУДН Ирина Константинова.

"Прежде всего, для того, чтобы провести хирургическую смену пола, человеку необходимо пройти клинико-экспертную комиссию, где с ними общаются психиатры и сексологи. Они должны убедиться, что у него нет расстройств личности и что это решение он принимает, потому что действительно ощущает себя "не в своем теле", – пояснила Константинова. – После заключения врачей и получения необходимых документов, пластический хирург может приступать к работе с пациентом".

Маммопластика – это операция по изменению формы или размера молочной железы. Органы, похожие на женские молочные железы, есть и у представителей мужского пола, однако гораздо чаще их называют грудными железами. Основная проблема проведения пластической операции на грудь у мужчин заключается в том, что, в отличие от женского организма, у них она по большей части состоит из мышцы. "Ткань гораздо более тугая и нерастянутая. Это вызывает сложности для хирурга: установка имплантов дается тяжелее. Реабилитация в таком случае не имеет никаких отличий от обычных рекомендаций. Они стандартны: в течение первого месяца после операции нужно, не снимая, носить компрессионный бюстгальтер; во второй месяц в нем можно только спать, но необходимо ограничивать нагрузку на мышцы рук, груди и плеч. При соблюдении этих правил проблемы с восстановлением не возникнут", – добавила эксперт.