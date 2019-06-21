TUC предлагает московским студентам перезарядиться на TUC Mini Sports

В июне 2019 года крекер TUC запускает проект TUC SPOTS и дает московским студентам возможность отдохнуть с однокурсниками во время перемены или после занятий прямо на территории университета. Все, что для этого нужно – найти заветный TUC Mini Spot!

Ты и твои друзья любите активный отдых, но вам надоело искать место для встречи на перемене или после учебы? Расслабьтесь, TUC нашел идеальное решение! В этом году бренд запускает новую линейку крекеров – TUC Mini со вкусом сметаны и лука и TUC Mini со вкусом сыра, и предлагает устроить тест-драйв новинки во время отдыха с друзьями! Поэтому скорее ищите TUC Spots в своем университете и встречайте счастливые лица однокурсников и одногруппников, которые уже успели насладиться новым форматом от TUC!

TUC Spot – зоны активного отдыха в университетах, цель которых – дать возможность студентам размяться и "перезарядиться" после учебы! TUC Spot уже доступен в топовых ВУЗах страны, таких как: РГГУ и РУДН. Если еще сомневаешься, что выбрать: пару часов в соц.сетях или встречу с друзьями на TUC Spot, то поверь, TUC – тот еще крекер! Бренд приготовил много активностей для студентов и каждый сможет найти что-то для себя!

Ты сможешь поиграть в настольный теннис, погонять в баскетбол, понежиться на солнышке в зоне отдыха и, конечно, попробовать новые TUC Mini со вкусом сыра и TUC Mini со вкусом сметаны и лука. Это будет жаркая пора! Во время сессии новый мини-формат крекеров отлично подойдет для перекуса и даст сил для сдачи всех экзаменов на "отлично"!

TUC – один из самых быстрорастущих брендов в компании "Мон’дэлис Русь", является лидером рынка в сегменте соленого печенья в России[1]. Среди преимуществ продукта выделяется его особая текстура, которая делает TUC хрустящим и тающим во рту. Крекер TUC отлично подходит для перекуса на ходу и для домашнего потребления.

Ассортимент вкусов TUC:

Новинки 2019 г.:

TUC Mini со вкусом сметаны и лука

TUC Mini со вкусом сыра





Основная линейка:

TUC Оригинальный

TUC со вкусом сыра

TUC со вкусом сметаны и лука

TUC со вкусом копченых колбасок

TUC со вкусом пиццы





ООО "Мон’дэлис Русь" (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz International) работает на российском рынке более 20 лет. Компания выпускает известные россиянам бренды, такие как: шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье "Юбилейное", Oreo, бисквит "Медвежонок Барни", крекер TUC, жевательная резинка Dirol и леденцы Halls. Заводы компании расположены во Владимирской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные проекты.

Расчеты частично основаны на данных на 3 апреля 2019 года, содержащихся в отчетах ООО "Эй Си Нильсен" по аудиту розничной торговли на уровне национальной городской России с населением свыше 10 тыс человек в отношении рынка "Упакованное соленое печенье" (определен ООО "Мон’дэлис Русь") за кумулятивный период март 2018 – февраль 2019. © ООО "ЭЙ СИ НИЛЬСЕН"