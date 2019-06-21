TUC предлагает московским студентам перезарядиться на TUC Mini Sports
Ты и твои друзья любите активный отдых, но вам надоело искать место для встречи на перемене или после учебы? Расслабьтесь, TUC нашел идеальное решение! В этом году бренд запускает новую линейку крекеров – TUC Mini со вкусом сметаны и лука и TUC Mini со вкусом сыра, и предлагает устроить тест-драйв новинки во время отдыха с друзьями! Поэтому скорее ищите TUC Spots в своем университете и встречайте счастливые лица однокурсников и одногруппников, которые уже успели насладиться новым форматом от TUC!
TUC Spot – зоны активного отдыха в университетах, цель которых – дать возможность студентам размяться и "перезарядиться" после учебы! TUC Spot уже доступен в топовых ВУЗах страны, таких как: РГГУ и РУДН. Если еще сомневаешься, что выбрать: пару часов в соц.сетях или встречу с друзьями на TUC Spot, то поверь, TUC – тот еще крекер! Бренд приготовил много активностей для студентов и каждый сможет найти что-то для себя!
Ты сможешь поиграть в настольный теннис, погонять в баскетбол, понежиться на солнышке в зоне отдыха и, конечно, попробовать новые TUC Mini со вкусом сыра и TUC Mini со вкусом сметаны и лука. Это будет жаркая пора! Во время сессии новый мини-формат крекеров отлично подойдет для перекуса и даст сил для сдачи всех экзаменов на "отлично"!
TUC – один из самых быстрорастущих брендов в компании "Мон’дэлис Русь", является лидером рынка в сегменте соленого печенья в России[1]. Среди преимуществ продукта выделяется его особая текстура, которая делает TUC хрустящим и тающим во рту. Крекер TUC отлично подходит для перекуса на ходу и для домашнего потребления.
Ассортимент вкусов TUC:
Новинки 2019 г.:
Основная линейка:
ООО "Мон’дэлис Русь" (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz International) работает на российском рынке более 20 лет. Компания выпускает известные россиянам бренды, такие как: шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье "Юбилейное", Oreo, бисквит "Медвежонок Барни", крекер TUC, жевательная резинка Dirol и леденцы Halls. Заводы компании расположены во Владимирской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные проекты.
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