Абдразаков и Гарифуллина выступят на одной сцене

В пресс-службах Ильдара Абдразакова и Аиды Гарифуллиной сообщили о подготовке артистов к первому совместному сольному концерту, который состоится 23 мая в Москве. В Большом зале Crocus City Hall зрители увидят не совсем обычную для оперных исполнителей программу в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Фабио Мастранджело, состоящую как из классического, так и кроссоверного отделений.



поделиться