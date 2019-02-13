Торжественная церемония BR AWARDS 2019 объявит победителей
Событие включает в себя деловую часть и светское мероприятие, на котором соберутся президенты лиг и федераций, владельцы и топ-менеджеры букмекерских контор, известные спортсмены, блогеры и селебрити. Среди почетных гостей вечера: Альбина Джанабаева, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Сати Казанова, Николай Валуев, Алексей Ягудин, Михаил Шац, Алла Михеева, Катя Варнава, Гарик Харламов, Кристина Орбакайте, Костя Цзю, Татьяна Навка, Кристина Асмус, Светлана Хоркина, Елена Летучая, Евгений Малкин, Аделина Сотникова, Андрей Аршавин, Анна Семенович, Александр Тарасов, Мария Кожевникова и другие известные спортсмены и селебрити.
17 февраля подводятся итоги открытого голосования за номинантов Первой независимой российской премии в области спорта и букмекерства BRAwards 2019. В шорт-лист входят четыре компании, набравшие максимальное число голосов. Свыше 10 тысяч игроков со всей России уже назвали тех, кто, по их мнению, достоин звания "Абсолютно лучшего букмекера". Самыми активными участниками голосования являются жители Центрального и Поволжского округов (их доля составляет более 70 % от общего числа), на втором месте – Северный Кавказ (17 %), замыкает тройку лидеров Дальний Восток.
Вторым этапом является голосование экспертного жюри, в составе которого основатель информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Паруйр Шахбазян, российский боксер-профессионал, управляющий партнер и организатор международного спортивного бизнес-форума SportLeadersGlobalForum Ростислав Плечко, председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов, а также спортсмены, журналисты и эксперты отрасли.
"Премией будут отмечены лучшие букмекерские конторы России, в том числе – за их совместный с государством вклад в развитие спорта. Это и спонсорская поддержка, и благотворительность, и рекламные инвестиции. В последние два-три года российское букмекерство продвинулось далеко вперед, и мы почувствовали, что пришло время наградить лучших", — отметил директор по стратегическому развитию "Рейтинга Букмекеров" Алексей Ткачук.
На деловой части мероприятия пройдут интерактивные панельные дискуссии с ведущими специалистами рынка; Кейноуты: выступления ведущих спикеров с презентациями. После церемонии гостей ожидает неформальное общение и нетворкинг.
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