Торжественная церемония BR AWARDS 2019 объявит победителей

BR AWARDS 2019 – статусное мероприятие, в рамках которого будут подведены итоги года в спортивной и букмекерской отрасли. 28 февраля перед гала-ужином состоится торжественная церемония награждения, которая соберет ведущих представителей и экспертов сферы в ORION HALL.

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