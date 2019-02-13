Названы лучшие таксисты Москвы

Такси стало неотъемлемой составляющей жизни многих москвичей. Праздники и школьные каникулы очень показательны, где жители столицы любят проводить время. По статистике, которую "Дни.ру" предоставила компания "Мостакси", можно сделать выводы о том, как именно жители столицы проводили праздники. Приятным фактом можно назвать то, что примерно половина поездок совершались вместе с детьми.



Количество пассажиров в этот период тоже отличалось: в будние дни оно обычно варьируется от 1 до 2 человек в машине, а в период праздников в автомобилях "Мостакси" в среднем перевозились 3-4 человека.



Также изменился характер адресов. Рекордсменом в этом стали катки: за новогодние каникулы такси отправлялись туда более 1500 раз. Помимо этого, более чем у половины заказов конечной точкой прибытия являлись различные спортивные площадки и увеселительные точки города.

Но не все москвичи проводили время в столице. В аэропорт с крупногабаритным багажом, например, со сноубордом или лыжами, машины такси-сервиса отправились более 500 раз.

"Наши такси всегда создают новогоднее настроение у своих пассажиров. Мы угощаем их конфетами, довозим быстро и комфортно. Но праздники – это время чудес, у нас они тоже были. Например, Дед Мороз забыл в машине свой костюм. Для того, чтобы он смог поздравить детей, мы нашли в таксопарке ту самую машину и подали ему в день, когда нужно было попасть на утренник", – рассказала заместитель директора компании "Мостакси" Наталья Маринич.

Также в январе прошло награждение лучших водителей и диспетчеров "Мостакси". Компания наградила отличившихся сотрудников денежной премией, а также почетными грамотами, статуэтками и ценными подарками.

"Лучшим оператором 2018 года" стала Мария Шарапова, "Лучшая смена диспетчеров 2018 года" – Светлана Пчелина, Ирина Елкина, Ирина Кузнецова, Дмитрий Кузьмин, Марина Лобкова. "Лучший водитель 2018 года по заказам (в графике 3/3, 2/2)" – Александр Хлыстов. "Лучший водитель 2018 года по выручке (в графике 3/3, 2/2)" – Борис Годунов. "Лучший водитель 2018 года по заказам (в графике 6/1)" – Олег Шарапов. "Лучший водитель 2018 года по выручке (в графике 6/1)" – Дмитрий Мазуров.

"Мы считаем, что это очень важное мероприятие. С одной стороны, это возможность сказать "Спасибо" от руководства своим сотрудникам. С другой – это придает водителю или диспетчеру особый статус, как в компании, так и для клиентов. Это становится мотивацией для остальных сотрудников: за это звание реально борются. Но, тем не менее, цель, которая лежит в основе этого конкурса – сделать из работников компании сплоченную команду. Удивительно, что материальная составляющая играет не самую большую роль в стремлении к победе. В первую очередь участникам хочется доказать свое мастерство, заслужить признание и уважение", – с поясняет Наталья Маринич.

Пассажиры могут узнать о том, что их обслуживает "Водитель года" по СМС, в которой будет указан статус таксиста. Это внушает доверие и уверенность в том, что поездка пройдет спокойно и благополучно. Также каждый клиент имеет право поставить свою оценку за поездку, написать комментарий к ней и тем самым помочь компании довести качество перевозок до идеала.