Mountain Dew возвращается на рынок с оригинальным вкусом

На протяжении нескольких месяцев велась непрерывная работа по возвращению к оригинальной формуле Mountain Dew. Как результат – в октябре 2019 года любители напитка снова смогут насладиться любимым вкусом. Чтобы новый продукт стал более заметным, на этикетке появится специальная надпись "Оригинальный вкус".
"В прошлом году бренд Mountain Dew изменил рецептуру напитка, убрав из его состава сахар. Однако поклонники оригинального вкуса отдали предпочтение традиционной формуле, – объясняет бренд-менеджер Mountain Dew Серопян Артур. – Мы решили пойти навстречу нашим потребителям. Так что встречайте любимый вкус Mountain Dew на полках магазинов!".
Компания PepsiCo – крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков*. В центральном и региональных офисах компании и на ее многочисленных производственных предприятиях работает около 19 000 сотрудников.
Сегодня компания PepsiCo является одним из ведущих производителей в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков с торговыми марками Pepsi®, 7UP®, Mirinda®, Adrenaline Rush®, "Русский дар", и др., на рынке чипсов и снеков (Lay’s®, Cheetos®, "ХрусTeam"), в сегменте соков и нектаров ("Я", "Фруктовый Сад", J7®, "Любимый" и др.), на рынке молочной продукции ("Домик в деревне", "Веселый молочник", "Чудо", Bio Max®, "Имунеле"), и детского питания ("Агуша" и "Чудо детки"), а также в сегменте бутилированной воды ("Аква Минерале", "Родники России").
PepsiCo является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля и одним из крупнейших переработчиков сырого молока. Компания инвестирует значительные средства в реализацию программ, направленных на повышение эффективности деятельности поставщиков картофеля и молока, улучшение качества и обеспечение роста поставок сырья.