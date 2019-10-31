"Затерянный мир": новое новогоднее шоу для всей семьи

Перед зрителями оживут огромные динозавры, мохнатые гориллы, хищные птеродактили и другие обитатели диких джунглей. Вместе с героями спектакля они отправятся в опасную и увлекательную экспедицию, перенесутся из чопорного Лондона в яркий мир Южной Америки.
Постановка режиссера Юрия Грымова не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя – отличить реальность от фантазии будет практически невозможно.
Спектакль "Затерянный мир" можно посмотреть в период новогодних праздников – с 21 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.