Настоящий Дед Мороз приглашает на юбилей в Новогоднюю страну в Крокусе

Настоящий Дед Мороз приготовил два персонализированных видеоподарка – это сказочные игровые фильмы. Любой желающий может прямо сейчас получить бесплатное 5-минутное личное видеоприглашение. Оно доступно без покупки билета, и в нем Дед Мороз обратится к ребенку по имени. Уникальное видео задолго до наступления праздников наполнит сердце малыша волнующим ожиданием встречи со сказкой. Создать его можно на сайте проекта. А к каждому приобретенному билету вы получите новый подарок: 12-минутное видеопоздравление, в котором Дед Мороз несколько раз обратится к ребенку по имени, похвалит его фотографии и рисунки, поиграет с ним, а в финале, конечно же, поздравит с Новым годом.
Сюжет мегашоу "День рождения Деда Мороза" перенесет гостей на борт огромного корабля-амфибии, бороздящего космос и океан. Зрителям предстоит узнать тайну появления на Земле Деда Мороза и Снегурочки! Они смогут поиграть с воздушными облаками и морскими обитателями, заглянуть в гости к подземным гномам, справиться с огромным осьминогом и посетить несколько планет. Гигантский дирижабль совершит полет над зрительным залом! Всех гостей елки в Крокусе ждет незабываемый праздник с рекордным количеством интерактива, артистов и декораций. Бонус: посещение самого большого в Европе крытого Парка аттракционов и развлечений в Крокусе с бесплатным интерактивным шоу "Кругосветное путешествие".