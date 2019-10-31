Мировая премьера: киноверсию спектакля "Смута. 1609–1611 гг." покажут в Иллюзионе

В Москве мировая премьера киноверсии спектакля "Смута. 1609–1611 гг." состоится 4 ноября в 18.00 в кинотеатре "Иллюзион". Это будет первый благотворительный показ в рамках социального спецпроекта "Театральная палитра", в основе которого бесплатные показы на больших экранах по всей России.
Дата показа московской премьеры выбрана не случайно. "Смута. 1609–1611 гг." – это единственная столичная постановка, повествующая об исторических событиях Смутного времени в патриотическом стиле.
Режиссер постановки народный артист России Владимир Бейлис, бережно следуя замыслу драматурга, Владимира Мединского, создал историю о подвиге наших предков, их мужестве и высоких нравственных устоях, которая гармонично переплетается с историей любви и даже с детективной интригой. Великолепный актёрский ансамбль, где первую скрипку играет народный артист России Валерий Афанасьев, исполнив роль "воеводы Смоленска Шеина", показали правдивую историю тёмной эпохи измен и предательств и великой, всепобеждающей любви к Отчизне. Всего в спектакле занято более 60 артистов, среди которых нельзя не отметить: Валерия Бабятинского, Алексея Фаддеева, Александра Ермакова, Александра Волкова, Владимира Дубровского, Лидию Милюзину, Олега Добрована, Константина Юдаева, Игоря Григорьева, Ольгу Абрамову и др. Все они работают с полной отдачей, "оставляя на сцене кусочек своего сердца", как говорила великая актриса Малого театра Вера Пашенная.