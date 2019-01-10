Наталья Осипова представит мировую премьеру в Москве
Осипова – блистательная исполнительница классических балетных партий.Соединение великолепной техники с яркой индивидуальностью и темпераментом прославили балерину в партиях Китри, Жизели, Одетты/Одилии и многих других. Ее выступления в классических балетах на сценах лучших театров мира неизменно вызывают овации. Но балерина всегда подчеркивала в интервью, что не собирается ограничивать себя рамками классики. Уже в течение пяти лет Наталия Осипова танцует и современный балет в постановках лучших хореографов этого направления – Артура Питы, Роя Ассафа, Сири Лабри Шеркубаи и других.
Это сотрудничество оказалось успешным и плодотворным, и привлекло внимание зрителей и критиков. В новом проекте Natalia Osipova. The Light Breath зрители увидят самые яркие и любимые работы звезды мирового балета в этом жанре.
В программе:
Публику также ждет сюрприз: мировая премьера новой танцевальной композиции, специально поставленной для Натальи Осиповой и ее партнера Джейсона Киттельбергера.
Премьера проекта состоится в Москве 28-29 января 2019 года. Затем программа будет показана в Америке в рамках гастрольного тура.
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