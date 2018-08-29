OOMPH! впервые выступит в России с симфоническим оркестром
OOMPH! – первооткрыватели музыкального жанра Neue Deutsche Härte (пер. "новая немецкая тяжесть"), пророки, артисты. Благодаря своей смелости они не только нашли свою собственную нишу между металом, индастриалом, готической музыкой, но и стали одними из ярчайших представителей направления Neue Deutsche Härte. Помимо этого OOMPH! заслужили множество золотых и платиновых наград, выпустили 12 альбомов, многие из которых покорили вершины чартов, а их сингл "Augen Auf" занял первое место в немецких чартах.
Релиз последнего альбома "XXV", приуроченного к 25-му юбилею группы, состоялся в 2015 году, был горячо принят как поклонниками, так и критиками. Каждая пластинка OOMPH! не похожа на предыдущую – они постоянно развиваются и пробуют новое в своем творчестве.
Так и в сентябре 2018 года группа OOMPH! исполнит особенною программу для своих поклонников, продемонстрирует уникальную музыкальную постановку, которую Вам еще не доводилось видеть и слышать! Самые любимые и проверенные временем хиты в симфоническом звучании, атмосфера камерного зала – совершенное новое шоу от OOMPH!
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