OOMPH! впервые выступит в России с симфоническим оркестром

Более четверти века немецкие индастриал-рокеры OOMPH! следуют своим музыкальным путем, и наконец, представят поклонникам грандиозную постановку из лучших хитов в сопровождении симфонического оркестра. В России шоу пройдет в сентябре 2018 года: OOMPH! исполнят главные хиты совместно с оркестром "Глобалис", хорошо известным российским любителям рока.

OOMPH! – первооткрыватели музыкального жанра Neue Deutsche Härte (пер. "новая немецкая тяжесть"), пророки, артисты. Благодаря своей смелости они не только нашли свою собственную нишу между металом, индастриалом, готической музыкой, но и стали одними из ярчайших представителей направления Neue Deutsche Härte. Помимо этого OOMPH! заслужили множество золотых и платиновых наград, выпустили 12 альбомов, многие из которых покорили вершины чартов, а их сингл "Augen Auf" занял первое место в немецких чартах.

Релиз последнего альбома "XXV", приуроченного к 25-му юбилею группы, состоялся в 2015 году, был горячо принят как поклонниками, так и критиками. Каждая пластинка OOMPH! не похожа на предыдущую – они постоянно развиваются и пробуют новое в своем творчестве.

Так и в сентябре 2018 года группа OOMPH! исполнит особенною программу для своих поклонников, продемонстрирует уникальную музыкальную постановку, которую Вам еще не доводилось видеть и слышать! Самые любимые и проверенные временем хиты в симфоническом звучании, атмосфера камерного зала – совершенное новое шоу от OOMPH!