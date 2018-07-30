Правительство Москвы сделало фестиваль Geek Picnic бесплатным

Таким образом, начиная с 30 июля остановлена продажа билетов. Вход на Geek Picnic будет открыт для всех желающих, для этого необходимо только пройти предварительную регистрацию на сайте Фестиваля.
Всем, кто уже купил билеты онлайн, деньги будут возвращены автоматически в течение пяти рабочих дней. Тем, кто приобретал билеты в кассах города, потребуется обратиться с соответствующим заявлением на возврат денежных средств. Вернуть денежные средства также можно будет и во время Фестиваля.
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