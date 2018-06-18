В столице пройдет ралли Bosch Moskau Klassik-2018
Bosch MoskauKlassik – это российская версия знаменитого Bosch BoxbergKlassik, которое уже не одно десятилетие ежегодно проходит в Германии. В 2018 году московское ралли впервые пройдет в формате фестиваля – BOSCH Classic Day.
Ежегодно ретро-гонки Bosch Klassik дарят удовольствие не только участникам соревнований, но и многочисленным зрителям – ведь именно здесь гости получают редкую возможность увидеть старинные автомобили в движении, а также оценить спортивный азарт их владельцев.
В гонке, которая обещает стать одним из самых зрелищных и элегантных событий года, помимо ретро-каров с солидной историей, смогут также участвовать и более "молодые" автомобили, но выпущенные не позднее 1988 года. В мероприятии примут участие полсотни уникальных автомобилей-олдтаймеров .
"Изюминкой" праздника станут соревнования на детских педальных машинках 1930-1980-х годов. Проходящие под руководством профессиональных судей, по правилам, максимально приближенным к правилам "взрослого" ралли, детские гонки соберут более 2-х десятков маленьких автомобилистов.
Это будет яркий и насыщенный событиями день, веселый праздник под эгидой BOSCH.
Программа:
11:00 -12:00 торжественный старт от главного входа в парк "Сокольники".
20:00 награждение победителей ралли, после которого все автомобили-участники выстроятся в колонну и совершат круг почета по парку "Сокольники".
Также в программе: музыкальные выступления, соревнования "автомехаников", викторина, призовые конкурсы для зрителей и много другое.
Примечательно, что Одновременно с московским, финиширует и ралли Bosch BoxbergKlassik в Германии. Проводить оба соревнования в один день стало доброй традицией, своеобразным "культурным мостом" между двумя странами, в которых чтят спортивную историю и любят соревнования старинных автомобилей.
Имя компании Bosch в названии ралли вовсе не случайно. Крупнейший в мире электротехнический концерн с самого начала своего существования и по сегодняшний день играет огромную роль в автоспорте. Достаточно сказать, что многие изобретения фирмы Bosch, такие как свечи зажигания, система впрыска, усилитель тормозов и освещение первоначально были опробованы на гоночных трассах и только потом появились на серийных моделях. Кроме того, компания Bosch занимается производством и ремонтом электрооборудования для автомобилей любого возраста и подобное ралли – еще один способ продемонстрировать надежность изделий Bosch.
Вход на праздник – свободный. Фото– и видеосъемка – без ограничений.
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