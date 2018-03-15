Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018

РИФ – это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ - настоящие гуру интернет-отрасли, бизнеса, ключевые представители общественных организаций и органов государственной власти. В программе РИФ-2018 выступления Путина, Прохорова, Воробьева и других.

О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?

Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг

Во второй день РИФ 2018, 19 апреля в 12:30 в рамках секции “Цифровая трансформация города” с объемным докладом выступит CIO “Росводоканал” Сергей Путин. Сергей расскажет о том, как “Росводоканал” применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие цели ставит перед собой в парадигме цифровизации городов, какие эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.

В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях расскажет Тимур Алейников, заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России. Тимур поделится знаниями о том, как делать AR проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также презентует проект Artefact.

Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также представят свое видение дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры ГБУ “Ритуал”? – Ищите в программе РИФ 2018.

Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом

Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры РИФ 2018 докажут, что это не так. Эксперт myTarget Вячеслав Прохоров собрал в секции “Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях” самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция “Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях”, 18 апреля, 1 зал, 15:30.

“Тяжелые” и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность

РИФ – это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли цифры, раскрываются свежие аналитические данные, даются прогнозы, на которые ориентируются еще год, а то и больше.

Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ – узнать обо всем первыми:

- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope). Это САМЫЕ свежие аналитические данные по Рунету, цифровой экономике, мобильной экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.

- Регулирование интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и Андрей Колесников (Ассоциация интернета вещей) соберут ведущих экспертов и поговорят о важном и насущном – о регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.

- “Умные помощники и искусственный интеллект” – так звучит название секции от GOOGLE, которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.

- Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители регистраторов, регулирующих органов, доменных инвесторов, правообладателей и независимые эксперты. Секцию модерирует Андрей Воробьев (Координационный центр национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.

Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и спикерами форума.

Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.

О РИФ

22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018) пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля 2018 года. Это главное весеннее мероприятие Рунета, самое массовое и интересное ежегодное событие отрасли.

РИФ 2018 – это трехдневное выездное мероприятие, состоящее из многопотоковой Конференции (Форма), "народной" Программы 2.0, масштабной Выставки и внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.

РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных ВУЗов.



