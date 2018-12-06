Lay’s выпустили обезжиренные чипсы
Благодаря оригинальному способу изготовления теперь можно баловать себя чипсами чаще. Новинка придется по душе даже тем, кто следит за своим рационом, но иногда балует себя чем-то вкусным. Аппетитная закуска от Lay’s прекрасно подойдет для встречи большой компанией, ведь ею так и хочется поделиться с друзьями и близкими.
В результате выпекания картофельные чипсы покрываются золотистой корочкой и приобретают аппетитный хруст. А с добавлением натуральных трав и ароматных специй вкус чипсов раскрывается еще ярче.
В линейке "Из печи" Lay’s предлагает попробовать три новых вкуса: "Сливочный сыр с зеленью", "Лисички в сметане" и "Ароматный укроп", которые уже можно найти в продаже.
*По сравнению с чипсами из натурального картофеля Lays с солью по состоянию на 2017 год
В стране ожидается рост безработицы
Телеведущая не намерена молчать
Девушка забеременела от Дмитрия Чеботова
Комментатор считает вердикт Фемиды несправедливым