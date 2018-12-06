В Москве выбрали самых красивых офисных сотрудниц

1 декабря в Москве на сцене Московского молодежного центра "Планета КВН" состоялось финальное шоу 9-го сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц "Мисс Офис-2018"! В мероприятии приняли участие 28 девушек из России и стран ближнего зарубежья, которые прошли в полуфинал и получили уникальную возможность проявить себя.

В 2018 году в оргкомитет конкурса поступило 28 000 заявок от девушек из России и стран ближнего зарубежья. В полуфинал были допущены 100 претенденток из 41 города. По итогу интернет-голосования в финал конкурса прошли 28 девушек, именно среди них 1 декабря в Москве на сцене Московского молодежного центра "Планета КВН" выбрали самую красивую, обаятельную и целеустремленную представительницу бизнес-сообщества.

Ведущими вечера стали Максим Виторган, актер театра и кино, режиссер-постановщик, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.

"Уже 9-ый сезон конкурса красоты "Мисс Офис", а это значит, что международные границы потихонечку расширяются. Среди наших участниц девушки из Грузии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Эстонии и Казахстана. Все как на подбор – высокие, стройные, офисные сотрудницы, настоящий пример для подражания! Все они стали частью нашей большой и счастливой семьи "Мисс Офис!", – Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты.

Оценивало красоту и образованность офисных сотрудниц авторитетное жюри конкурса: Ирина Хакамада, председатель жюри, бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, публицист; Олег Зорин, директор департамента экономики и финансов компании "Комус"; Анастасия Божкова, победительница "Мисс Офис – 2017"; Анна Вендер, руководитель женского портала Passion.ru – генерального информационного Партнера конкурса; Елена Блиновская, тренер личностного роста, мотивационный спикер, эксперт в исполнении желаний; Александр Шоуа, певец, композитор; Даниил Федоров, художник, почетный академик Российской академии художеств; Александр Стриженов, актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист; Юрий Столяров, телеведущий, звездный визажист; Руслан Нигматуллин, Российский футболист, телеведущий, DJ; Александр Калинин, президент общественной организации "Опора России"; Леонид Гривко, дизайнер; Вера Кабаровская, коммерческий директор ювелирного дома Kabarovsky.

"Прекрасный конкурс, где уже в девятый раз показывают, что девушка может быть красивой и пройти в купальнике так, чтобы не было стыдно ни тем, кто смотрит, ни тем, кто показывает. При этом она может быть мамочкой, а еще понимать, чем отличается хеджирование от страхования, и еще может это объяснить. Во всяком случае, это моя мечта. В будущем эти девушки смогут это объяснить. Сегодня они очень волновались. Им было очень тяжело, потому что одно дело все уметь, другое дело – обо всем этом публично говорить. Я благодарю организаторов за шоу, ведущего, который своим юмором позволял нам слегка не быть такими серьезными, потому что все серьезное должно быть несерьезным. И благодарю прекрасных участниц, которые меня действительно поразили. Я на них смотрю и думаю, что у России действительно есть будущее", – Ирина Хакамада.

Титул "Мисс Офис -2018" завоевала 25-летняя Титова Алена (Екатеринбург), офис-менеджер STIHL. Алена получила главный приз – 2 000 000 рублей от генерального спонсора компании "Комус" и непереходящую корону от Ювелирного дома Kabarovsky. "1-ой вице-Мисс Офис-2018" стала Козуто Татьяна (г. Марий Эл), арт-директор компании "РЕД СИТИ ФАЙТС". В подарок Татьяна получила путешествие на Шри-Ланку от компании Basilur. "2-ой вице-Мисс Офис-2018" стала Мельникова Дарья (г. Нижний Новгород), специалист по связям с общественностью в компании "ВМК". Круизная компания "Нептун" вручила Дарье сертификат на круиз. Помимо этого жюри конкурса выбрало победительниц в следующих номинациях:

"Мисс Зрительских симпатий" – Максимова Екатерина, ведущий специалист, ПАО "Газпром", г. Санкт-Петербург;

"Выбор Passion.ru" – Байрамгулова Ирина, специалист по документообороту, АО "НОРЕБО РУ", г. Владивосток;

"Мисс Фото" – Вервекина Елена, главный специалист отдела организации зарубежных гастролей, Российская государственная цирковая компания", г. Москва;

"Мисс Интернет" – Цымбал Светлана, контрактный управляющий, НИИ охраны материнства и детства, г. Хабаровск;

"Мисс Бикини" – Решетникова Анастасия, секретарь руководителя, ГКУ ПК "УКС Пермского края", г. Пермь;

"Мисс Стиль" – Тектурманидзе Татиа, менеджер корпоративного департамента, Zarapxana, Грузия, г. Тбилиси;

"Мисс Фитнес" – Ворона Анна, бренд-менеджер, "Крост", г. Москва;

"Мисс Талант" – Казанина Дарья, главный персональный менеджер, ПАО ВТБ, г. Новосибирск;

"Бизнес-леди" – Камаева Оксана, генеральный директор, ООО "ГлобалТэнксИнжиниринг", г. Самара;

"Доброе сердце" – Чернышева Алиса, юрисконсульт 1-й категории, Северо-Западное ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург;

"Мисс Очарование" – Сесицкайте Симона, директор, "Балтик-Медиа", Литва, г. Вильнюс;

"Мисс Единство" – Адаменко Юлия, ведущий специалист, ПАО "НК "Роснефть", г. Москва;

Miss Office International – Лайзане Санта, проектный менеджер QPANO, Латвия, г. Рига.

В ходе онлайн-голосования на сайте конкурса www.missoffice.ru гости и зрители выбрали победительницу в номинации "Мисс Зрительских симпатий". Ею стала Максимова Екатерина, ведущий специалист, ПАО "Газпром", г. Санкт-Петербург.

Финал 9-го сезона Международного конкурса красоты "Мисс Офис-2018" прошел под общей темой "7-ое чувство". Именно через призму юмора и самоиронии участницы выражали себя и свое отношение к миру. Шоу началось с выхода конкурсанток в платьях цвета индиго. Продолжилось мероприятие традиционными конкурсами – дефиле в купальниках и вечерних платьях, а также интеллектуальным и конкурсом талантов. Во время шоу участниц своими выступлениями поддержали музыкальная группа "Премьер-министр" и певец, композитор Александр Шоуа с композициями из нового альбома.

В статусе VIP-гостей шоу посетили: Митя Фомин, певец; Екатерина Стриженова, телеведущая; Елена Захарова, актриса; Анна Невская, актриса; Анастасия Стоцкая, певица; Анна Банщикова, актриса; Анастасия Гребенкина, фигуристка; Анастасия Макеева, актриса; Тутта Ларсен, телеведущая; Надежда Ангарская, актриса Comedy Woman; Ольга Кабо, актриса; Алла Довлатова, ведущая; Ладислав Бубнар, певец; Бренд Стоун, певец, шоу "Голос"; Виктория Андреянова, дизайнер; Наталья Лесниковская, актриса, и другие.

На протяжении всего шоу проходила онлайн-трансляция на различных площадках: сайтах партнеров, компаний участниц, информационных партнеров и в социальных сетях. Общий охват составил более 1 500 000 просмотров.

После мероприятия гостей и участниц ждала afterparty, ведущим которой выступил Олег Верещагин, экс-резидент Comedy Club, участник шоу Comedy Woman, актер и сценарист. За музыкальное сопровождение вечера отвечала кавер-группа "Час пик".