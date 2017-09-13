Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Алeшино

В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Слободке Алешино сельского поселения Ашитковское Воскресенского района. Протяженность построенного объекта составила 10,3 километра.

"Это уже третий из пяти объектов, введенный по программе газификации в Воскресенском районе. Он позволит газифицировать дома более 250 человек. Сейчас в Подмосковье сдано в эксплуатацию 25 объектов. К концу года более 32 тысяч человек получат возможность подключить свои дома к газовым сетям", – сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.



Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.