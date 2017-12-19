"Дом 19|07" принял звездных гостей

Премьера первого в России театрального сериала в иммерсивном формате "Дом 19|07" состоялась в старинном особняке А.К. Поливанова, расположенном в самом центре Москвы. В новой постановке заняты артисты, известные своей блестящей игрой в проектах компании Stage Entertainment: Агата Вавилова, Петр Таренков-Нарышкин, Андрей Школдыченко, Рустим Бахтияров, Сергей Сорокин, Евгений Скочин и другие.





Поздравить актеров и всю постановочную команду с премьерой пришли Любовь Толкалина, Ирина Хакамада, Эвелина Бледанс, Анастасия Стоцкая, Катя Лель, Валерий Яременко, телеведущий Антон Привольнов, звезда Comedy Women Елена Борщева с супругом, виджей Арчи, Маргарита Позоян, Алексей Гоман и другие звезды.

Каждому пришедшему на входе выдавали маску. В зависимости от цвета маски меняется маршрут прогулки по старинному особняку с почти двухсотлетней историей и сюжетная линия спектакля "Дом 19|07". Мистическая история о любви и страсти, мести и предательстве никого не оставила равнодушным. Гости премьеры с удовольствием примеряли маски и позировали в них, а после спектакля оживленно обсуждали увиденное.

Ирина Хакамада: " Меня восхитила игра актеров. Иммерсивный формат предполагает присутствие зрителей на расстоянии вытянутой руки и любой промах в актерской игре был бы очень заметен. Артисты сделали все идеально. Это очень эклектичная постановка, в которой есть и русская культура, и современный саспиенс. В общем, все получилось".

Эвелина Блёданс: "Поклонники театра могут насладиться зрелищем не через рампу, а находясь рядом с актерами. Актриса, которая водила нас по особняку, оказалась режиссером и автором сценария этого спектакля – это здорово!"

Анастасия Стоцкая: "Я приду на этот спектакль еще раз и приведу своих друзей. Я увидела только сюжетную линию "черных", хочу посмотреть что происходит в других группах".

Спектакль "Дом 19|07" идет каждый месяц в особняке А.К. Поливанова.Адрес: Денежный переулок д. 9/6.



