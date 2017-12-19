"Дом 19|07" принял звездных гостей
Поздравить актеров и всю постановочную команду с премьерой пришли Любовь Толкалина, Ирина Хакамада, Эвелина Бледанс, Анастасия Стоцкая, Катя Лель, Валерий Яременко, телеведущий Антон Привольнов, звезда Comedy Women Елена Борщева с супругом, виджей Арчи, Маргарита Позоян, Алексей Гоман и другие звезды.
Каждому пришедшему на входе выдавали маску. В зависимости от цвета маски меняется маршрут прогулки по старинному особняку с почти двухсотлетней историей и сюжетная линия спектакля "Дом 19|07". Мистическая история о любви и страсти, мести и предательстве никого не оставила равнодушным. Гости премьеры с удовольствием примеряли маски и позировали в них, а после спектакля оживленно обсуждали увиденное.
Ирина Хакамада: " Меня восхитила игра актеров. Иммерсивный формат предполагает присутствие зрителей на расстоянии вытянутой руки и любой промах в актерской игре был бы очень заметен. Артисты сделали все идеально. Это очень эклектичная постановка, в которой есть и русская культура, и современный саспиенс. В общем, все получилось".
Эвелина Блёданс: "Поклонники театра могут насладиться зрелищем не через рампу, а находясь рядом с актерами. Актриса, которая водила нас по особняку, оказалась режиссером и автором сценария этого спектакля – это здорово!"
Анастасия Стоцкая: "Я приду на этот спектакль еще раз и приведу своих друзей. Я увидела только сюжетную линию "черных", хочу посмотреть что происходит в других группах".
Спектакль "Дом 19|07" идет каждый месяц в особняке А.К. Поливанова.Адрес: Денежный переулок д. 9/6.
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