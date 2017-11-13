Театр "Кураж" анонсировал интерактивные новогодние представления для детей
Здесь каждого ребенка, да и взрослого, научат создавать новогодние поделки, а так же дадут возможность стать непосредственным участником интерактивного спектакля, и не по-детски повеселиться на сказочной дискотеке с подушками, и, конечно же, получить подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки.
Все дети без исключения любят новогодние елки, верят в Деда Мороза и каждый раз в канун Нового года загадывают желания и с нетерпением ждут их исполнения. У доброго волшебника есть много сказочных помощников, но самый главный из них Веселый заяц. Он отправляет письма, проверяет готовность подарков и следит за порядком в лесу Деда Мороза. И всё было бы хорошо, если бы не Петух (символ уходящего года), он не хочет отдавать свои полномочия и всячески препятствует в подготовке чудесного праздника. Дети и Веселый заяц постараются устранить козни и вернуть все на свои места.
Продолжительность действия – 2 часа. За 30 мин до начала спектакля будут работать мастер-классы.
Стоит отметить, что представление "Новогодний Кураж" вошло в ТОП-10 рейтинга "Лучшие новогодние представления Москвы 2016"
Рекомендуемый возраст: от 4 до 10 лет.
Даты: 23 – 30 декабря 2017 г., 02 – 05 января 2018 г.
Время сеансов: 11.00, 15.00 и 18.00.
Место проведения: Московский Международный Университет, Ленинградский проспект д. 17.
Билеты можно купить на сайте театра "Кураж".
Театр имеет в репертуаре более пятидесяти спектаклей, рассчитанных на зрителей всех возрастов
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