Детский музыкальный театр имени Наталии Сац представляет балет "Аэлита"

1 и 2 декабря в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится премьера балета Кирилла Симонова по роману А. Толстого "Аэлита" на музыку Р. Глиэра. Театр выпустит эту работу к 100-летию Революции.

"Мы попробуем осмыслить это событие в нашем прошлом и представить себе, что думали о будущем наши деды. Спектакль будет адресован подросткам, тем, кто через несколько лет начнет определять "повестку дня" нашей жизни", сказал художественный руководитель театра Георгий Исаакян. Музыкальным руководителем и дирижером спектакля станет Константин Хватынец, сценографом – Эрнст Гейдебрехт.

Сегодня Театр Наталии Сац, полвека назад созданный как первый в мире профессиональный театр оперы, балета и симфонической музыки для детей, – имеет в репертуаре более пятидесяти спектаклей, рассчитанных на зрителей всех возрастов. Классические балеты, раритетные оперы эпохи Ренессанса и Барокко, восстановленные совместно с фондом "Русские сезоны ХХI века" легендарные постановки дягилевских "Русских сезонов", шедевры мировой оперы на Большой сцене и инструментальные вечера на Малой -– вот что наполняет афишу Театра Наталии Сац, во главе которого с 2010 года стоит режиссер Георгий Исаакян.

Театр снова ездит на гастроли по России и по миру (только за последние три года были Париж, Лондон, Дублин, Венеция, Таллин…), принимает участие в российских и международных фестивалях и становится номинантом и лауреатом самых престижных в театральном мире премий: российских национальных театральных премий "Золотая Маска" и "Арлекин", международной премии International Opera Awards и многих других.