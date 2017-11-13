Выставка-продажа "Атмосфера Творчества" пройдет в новогоднем формате
Каждый гость сможет принять участие в новогодних мастер-классах и своими руками сделать неповторимые подарки к празднику для своих родных и близких, под руководством мастеров научиться создавать необычные новогодние игрушки для елки. А все материалы для творческого процесса можно приобрести в ярмарочной зоне.
Более 200 участников различной специализации представят материалы для творчества, новинки в мире рукоделия, а также готовые изделия и подарочные наборы.
География участников: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону, Харьков и др.
Доброй традицией выставки стали "Атмосферные Посиделки", где каждый желающий может поделиться своим опытом и получить полезные советы, необычные идеи от таких же увлеченных творчеством людей. Теплая дружеская атмосфера, чаепитие, шоу и мастер-классы от известных декораторов и дизайнеров – это и есть "Атмосферные посиделки".
Программа мероприятий:
Встреча с основательницей фабрики и бренда "Лента" Светланой Павловой;
мастер-класс "Трикотажная снежинка";
раскраски по-взрослому с иллюстратором Даяной Джей;
конкурсы, розыгрыши и подарки для гостей выставки.
И это еще не все. Праздничное и новогоднее настроение будет гарантировано каждому!
"Атмосфера творчества" – не просто ярмарка товаров от мастеров со всей России и из ближнего зарубежья, это одно из важнейших событий в мире рукоделия, уникальная площадка для творческих встреч, проведения конкурсов и шоу.
За вдохновением, подарками, новыми идеями и хорошим настроением приходите всей семьей на новогоднюю выставку "Атмосфера Творчества"!
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