Выставка-продажа "Атмосфера Творчества" пройдет в новогоднем формате

С 07 по 10 декабря выставка "Атмосфера Творчества" вновь приглашает своих друзей присоединиться к самому яркому событию в мире творчества и рукоделия. В эти дни все наполнится новогодним чудом: пушистая нарядная елка будет встречать гостей на главном входе; подарки и сюрпризы от участников и организаторов выставки; волшебная музыка и, конечно, старый добрый Дед Мороз.

Каждый гость сможет принять участие в новогодних мастер-классах и своими руками сделать неповторимые подарки к празднику для своих родных и близких, под руководством мастеров научиться создавать необычные новогодние игрушки для елки. А все материалы для творческого процесса можно приобрести в ярмарочной зоне.

Более 200 участников различной специализации представят материалы для творчества, новинки в мире рукоделия, а также готовые изделия и подарочные наборы.

География участников: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону, Харьков и др.





Доброй традицией выставки стали "Атмосферные Посиделки", где каждый желающий может поделиться своим опытом и получить полезные советы, необычные идеи от таких же увлеченных творчеством людей. Теплая дружеская атмосфера, чаепитие, шоу и мастер-классы от известных декораторов и дизайнеров – это и есть "Атмосферные посиделки".

Программа мероприятий:

Встреча с основательницей фабрики и бренда "Лента" Светланой Павловой;

мастер-класс "Трикотажная снежинка";

раскраски по-взрослому с иллюстратором Даяной Джей;

конкурсы, розыгрыши и подарки для гостей выставки.

И это еще не все. Праздничное и новогоднее настроение будет гарантировано каждому!



"Атмосфера творчества" – не просто ярмарка товаров от мастеров со всей России и из ближнего зарубежья, это одно из важнейших событий в мире рукоделия, уникальная площадка для творческих встреч, проведения конкурсов и шоу.

За вдохновением, подарками, новыми идеями и хорошим настроением приходите всей семьей на новогоднюю выставку "Атмосфера Творчества"!



