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ERAECO объявило шорт-лист сезона 2017 года

В Год экологии на соискание премии экспертным советом ERAECO было отобрано 167 экологических проектов, реализованных на территории России. География конкурсных работ охватывает 8 часовых поясов, 57 городов практически всех федеральных округов России.
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В числе кандидатов на победу заявлены крупные компании, научно-образовательные учреждения, природоохранные ведомства и организации. "Премия существует почти пять лет. За это время были рассмотрены не просто сотни конкурсных работ, – рассказал председатель жюри ERAECO 2017, директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России Сергей Коротков. – По их качеству и количеству можно проследить, как меняется отношение общества к проблемам экологии, как оно учится соответствовать экостандартам, какие передовые, а подчас и просто прорывные технологии предлагаются для решения природоохранных задач. История премии это история продвижения отечественных инноваций, палитра которых в 2017 году особенно разнообразна – от медийных и просветительских до создания биоразлагаемых упаковочных материалов и технологии производства исчезающих видов деревьев".

Как отметила начальник Управления государственного экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Наталья Соколова, премия ERAECO – пример эффективной совместной работы государственных органов в сфере охраны природы и общественных активистов. "Росприроднадзор не первый год выступает партнером Премии, а также поддерживает другие акции Общественного движения ERAECO в Москве и регионах", – отметила она. Новый конкурсный сезон, по словам Натальи Соколовой, открыл и новые направления: заметным трендом стала активность банков, федеральных телекомпаний, специально для заявок по особо охраняемым природным территориям введена номинация "ЭКО-Территория".

Шорт-лист ERAECO 2017

ЭКО-ПРОСВЕЩЕНИЕ

1. Проект "Живая среда"

АО "Воскресенские минеральные удобрения"

2. Проект- документальный фильм "Великий Шелковый путь: Средняя Азия" из цикла "Тайны времени"

Телекомпания МИР

3. Проект "Мультимедийный информационный экологический центр "ЭкоМосква"

ГБУК "Государственный Дарвиновский музей"

4. Проект "Экологическая популяризация через всю страну"

ОАО "РЖД"

5. Проект "Зеленая дружина СГК"

ООО "Сибирская Генерирующая Компания"

6. Проект "Научно-исследовательская и эколого-просветительская программа "Заповедные натуралисты"

ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник

7. Всероссийский урок "Арктика – фасад России" и открытие первого экологического граффити в Москве "Стена Папанина"

Министерство природопользования и экологии РФ

8. Проект "Мир исследователей Хенкель"

ООО "Хенкель Рус"

9. Документальные фильмы "Вода – сила стихии", "Станция Восток – на пороге жизни"

ООО "Кинокомпания "Лекс Фильм""

ЭКО-УПРАВЛЕНИЕ

1. Проект "Изъятие микросферы"

ООО "Экосфера"

2. Проект "Системы экологического менеджмента промышленных производств и почвенно-экологический мониторинг импактных зон.

ФГБО учреждение высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова

3. Проект "Экология городских территорий"

АО "СИБЭКО"

4. Проект "Липецк – "Зеленая" жемчужина Черноземья"

Администрация г. Липецка

5. Проект "Экологические нормативы в архитектурно-градостроительном проектировании"

ЭКО-МИР

1. "Сопровождение экологических проектов Банком ВТБ"

Банк ВТБ (ПАО)

2. Проект "Создание эколого-просветительской экспозиции "Растения Средней полосы европейской части России"

Ботанический саду МГУ "Аптекарский огород"

3. Проект "Оборудование для очистки воздуха "Газоконвектор "Ятаган""

Завод ООО "НПП "Ятаган"

4. Проект "От чистого производства к чистой планете" под вопросом

ПАО "Челябинский цинковый завод"

5. Проект "Реконструкция единой фильтровой станции"

ПАО "Северсталь"

6. Проект "Инновационный метод рекультивации на предприятиях ООО "суэк-Хакасия" под вопросом

ООО "СУЭК-Хакассия"

ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ

1. Проект "Строительство и реконструкция ВОС г.Петрозаводск (2 этап) третий пусковой комплекс"

АО "ПКС-Водоканал"

2. Проект "Биоразлагаемый упаковочный материал на основе возобновляемого сырья"

Захаров Иван Васильевич

3. Проект "Усовершенствованная технология производства редких и исчезающих видов хвойных пород"

Международный инновационный университет

4. Проект "Разработка источника автономного электроснабжения САЭ-110"

ООО "Газпром георесурс"

5. Проект "Установка 3D TRASAR на производственной площадке Danone Чехов"

ЗАО "Эколаб"

6. Проект "Реконструкция газоочистных установок в электросталеплавильном цехе"

ПАО "ММК"

7. Проект "Плазменно-мембранная технология переработки сероводорода"

Национальный исследовательский центр " Курчатовский институт"

ЭКО-МАРКЕТИНГ

1. Проект "Большая Байкальская тропа"

Ассоциация по развитию экотуризма "Большая Байкальская Тропа-Бурятия"

2. Проект "Подари дерево", "Сдай макулатуру-спаси дерево"

Проект "Подари дерево"

3. Проект "Чистые игры"

Проект "Чистые игры"

4. Проект "Экографика"

НП "Профессиональная экологическая организация "5 июня"

5. Проект "Зеленое кольцо России"

Компания ООО "Зеленое кольцо"

6. Проект "Высокотехнологичные системы водоочистки промышленных и ливневых сточных вод"

Агентство по технологическому развитию.

ЭКО-ТЕРРИТОРИЯ

1. Проект "Атлас особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга"

ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" (ГКУ ДООПТ)

2. Проект "Развитие туристического потенциала региона в сфере экологического познавательного туризма"

ФГБУ "Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича и национального парка "Смольный" (ФГБУ "Заповедная Мордовия")

3. Проект "Приказано сохранить". Концепция создания Иркутского областного государственного бюджетного учреждения "Главное региональное управление особо охраняемых природных территорий"

Российская экологическая партия "Зеленые" – региональные отделения – Иркутская область.

4. Проект "Знакомьтесь-Поозерье!"

ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье"

5. Проект "Не хотим жить на свалке"!

Ассоциация заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.

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