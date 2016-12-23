В Москве прошел форум "Инфраструктурные проекты России"

Лужков попал в реанимацию Пресс-конференция Путина Гонения на российский спорт Новый год 2017 "Дом-2"
Общество

Лужков в реанимации почувствовал себя лучше

Бывшего мэра Москвы переводят в обычную палату
Шоу-бизнес

Беременная Гордон cцепилась с Анисиной

Телеведущая ответила на критику фигуристки

партнеры
Суббота 24 декабря
Лента новостей
14:57
В Москве зарезали 12-летнюю девочку
13:31
Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН
13:02
В Малайзии сорвался с обрыва пассажирский автобус
12:47
Меркель застукали в супермаркете с картошкой
12:17
"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet
12:15
"Принцесса Лея" пережила инфаркт
11:44
Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов
11:36
Караулова выходит замуж
11:07
Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток
10:51
Боксер Поветкин пойдет под суд за допинг
10:28
В США обвинили Порошенко в коррупции
10:11
В Москве вспыхнул завод с пластиком
21:54
Бывшему главе таможни Бельянинову вернули изъятые деньги
21:31
Муж Ваенги сбежал из больницы
21:17
Госдума декриминализиует побои
21:16
В Подмосковье хулигана избили за нападение на девушку (видео)
20:57
В Брюсселе к зданию Турецкой федерации подбросили бомбу
20:50
Тренера предательницы Степановой дисквалифицировали за допинг
20:48
Мария Шукшина обрыдалась от щемящего письма
20:35
Трампу понравилось рождественское послание Путина
20:28
На юге Москвы преступники похитили ребенка
20:24
В Алеппо отправили батальон военной полиции России
20:24
В Театре наций прошла премьера чеховского "Иванова"
20:05
Эдита Пьеха получила серьезную травму
19:45
В Москве похоронили Вячеслава Шалевича
19:44
Звезда "Дивергента" попала в аварию
19:27
США расширили санкции против России
19:22
На севере Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр
19:10
Развод Анисиной и Джигурды оказался фикцией
19:07
Путин рассказал о главном
19:05
Белых после ареста поправился на 20 килограммов
19:00
Лазарев: Я счастлив быть папой и воспитывать сына
18:54
Беллу Хадид признали моделью года
18:52
Пьяный бывший омоновец проехал сквозь терминал аэропорта
18:50
Авербух о фиаско Киркорова в "Ледниковом периоде"
18:48
Лоза о поступке Фомина: За это надо сажать!
18:39
На севере Петербурга загорелся трамвай (видео)
18:20
Известный российский актер женился на фотографе
18:15
Лужков смог сказать о своей страшной болезни
18:07
Бузова упала в обморок на сцене (видео)
18:05
Всемирный День террориста
17:55
В Останкинской телебашне случился пожар
17:55
Солнце из "Дома-2" стала мамой
17:38
Первый вопрос Лужкова после клинической смерти был о гречке
17:28
В Подмосковье пройдет турнир по теннису евроуровня
17:22
В доме в центре Петербурга обрушилась шахта лифта
17:22
В уфимских больницах предлагают выжить на 50 рублей в день
17:20
Стареющая Самбурская сдает свои позиции
17:19
Путин: Кто выше сидит, тот дальше смотрит
17:09
Пригожин о сыне Лазарева
17:01
Батурина вместе с дочерью приехала к умирающему Лужкову
16:54
Спецслужбы проводят антитеррористическую операцию в Москве
16:22
Боевики захватили самолет ради сына Каддафи
16:13
Как звезды нарядили елки
16:12
Бывшую жену Малинина сразили наповал на шоу
16:10
ОП предложила узаконить донабор в наблюдательные комиссии
16:05
Лужков перенес клиническую смерть
15:54
Пресс-конференцию Путина обставили как концерт рок-звезды
15:50
Новикова посадили под домашний арест
15:48
Путин высказался о конфликте Михалкова с Ельцин Центром
15:35
Допинговый скандал добрался до лучших лыжников России
15:29
Врачи борются за жизнь Лужкова
15:22
Главные опасности новогодней благотворительности
15:18
Простое решение денежных вопросов
15:15
Анна Калашникова: Я всегда готова к аресту
15:10
Красивая журналистка спросила Путина о детях
15:00
Скинхед Колючка засунул труп девушки в трубу
14:50
Путин назвал Родченкова негодяем
14:48
Света Светикова экстремально похудела
14:43
Порнозвезду изнасиловали во время съемок
14:33
Значение имени Никита
14:29
Полиция устроила погоню за опьяненным Фоминым
14:27
Аврил Лавин поссорилась с Цукербергом из-за бывшего мужа
14:02
Водителей лишат машин за долг в 3 тысячи рублей
14:00
Похитители угрожают взорвать самолет на Мальте
13:57
Гнусавый переводчик Путина насмешил россиян
13:56
Володин: Спикер ПАСЕ приедет в Москву в январе
13:56
Собянин уволил главу Коптево за любовь к фотошопу
13:44
Президент России поддержал отмену виз ЕС для Украины
13:26
Президент нарушил планы Пескова
13:26
Скандальный Новиков пригрозил клеветникам
13:24
Президент рассказал о противостоянии с ПРО
13:21
Кудрявцева показала интимные действия молодого мужа
13:14
Митя Фомин поплатился за неадекватное поведение
13:10
Президент: Я не разговаривал с Улюкаевым
13:04
Двулапая кошка пленила соцсети
13:03
Президент подшутил над американским журналистом
13:00
Тайные дети артистов
12:49
Партнер скандального шансонье Новикова арестован
12:48
Путин: Куда же мы без татар
12:45
Жванецкий оказался любовником Костюшкиной
12:37
Как понравиться Путину
12:37
Полиция убила подозреваемого в атаке на ярмарку в Берлине
12:36
Иностранца убили в Москве из-за 50 тысяч
12:33
Дарт Вейдер ограбил банк в США
12:21
После Нового года в Москве ограничат продажу алкоголя
12:18
Новый роман Сергея Лазарева
12:04
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Трансляция
11:51
У Путина кормят беляшами и пирогами
11:49
Внук Сталина умер с книгой "Мой дед – святой!" в руках
﻿

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
У Хворостовского обнаружили новую болезнь
Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
Полиция пресекла провокации Летучей
Пресс-релизы

В Москве прошел форум "Инфраструктурные проекты России"

Фото: пресс-служба форума "Инфраструктурные проекты России"
21 декабря 2016 года в Москве прошел VIII Общероссийский Форум "Инфраструктурные проекты России". В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, деловых кругов, а также российские и иностранные эксперты – участники рынка ГЧП.
прочитано 847 раз

Модератор пленарной  сессии,  председатель  Национального агентства прямых инвестиций (НАПИ)  Игорь Вдовин отметил, что  из года в год проблемы, связанные с инфраструктурным развитием России не становятся менее актуальными.  Игорь Вдовин рассказал, что сегодня в стране наблюдается колоссальный разрыв в развитии инфраструктуры не только по сравнению с какими-то развитыми странами, но и нашими ближайшими соседями. При том, что страна имеет огромный транзитный потенциал, потенциал для развития инфраструктурных проектов, сегодня, к сожалению, пока нельзя сказать, что в этой ситуации что-то меняется и  меняется кардинально.

Заместитель министра финансов Российской Федерации  Сергей Сторчак начал свое выступление о глобальном инфраструктурном хабе.  Замминистра сообщил, что сейчас инфраструктурным хабом поставлена задача получения информации от стран G20 о планах на 2016-2020 год по восьми отраслям и по восьми направлениям инфраструктурной деятельности, преимущественно, –   это автомобильные и железнодорожные дороги, морские порты, аэропорты, электроэнергетика, водоснабжение, бытовые отходы, телекоммуникации. После сбора этой информации, обобщения, можно будет увидеть наше место во всем этом процессе и понять, а в состоянии ли инфраструктурные проекты или инвестиции в инфраструктурные проекты дать тот толчок темпам роста?

Фото: пресс-служба форума "Инфраструктурные проекты России"

Также, Сергей Сторчак сообщил как Минфин решает важнейшую задачу, поставленную Правительством Российской Федерации и Президентом России – эффективного использования средств, накопленных в ФНБ для реализации инфраструктурных проектов. В настоящее время утвержден перечень из 12-ти самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусматривающих финансирование за счет средств ФНБ в общем объеме 972,5 миллиарда рублей. По состоянию на 1 декабря 2016-го года фактически выделено из ФНБ на цели этих проектов 463,2 млрд рублей.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин привел статистику  по рекордному  вводу жилья в России за последние два года. По данным Росстата объем ввода жилья в 2014 – 2015 гг. составил 84,2 млн. кв. метров и 85,3 млн. кв. метров соответственно.

Сегодня отрасль жилищного строительства, как и другие отрасли экономики, испытывает давление внешних факторов. Объем ввода жилья за десять месяцев 2016 г. составил 55,6 млн. кв. метров, что на 6,4 % ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Снижение ввода жилья произошло за счет жилья, вводимого населением, что связано со снижением реальных располагаемых доходов и покупательской активности населения.

Беляков Сергей, президент ассоциации негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" в своем выступлении сообщил, что  для финансирования проектов инфраструктуры в стране деньги есть. Один из ярких примеров  – это пенсионные фонды, которые обладают колоссальным объемом денег, которые ищут своего применения, приложения: пять триллионов рублей. Пять триллионов рублей денег накоплено в системе пенсионных фондов, включая пенсионный фонд России. И важно, как отмечает президент ассоциации негосударственных пенсионных фондов, рассматривать этот ресурс ни как источник финансирования текущих потребностей, а как возможность для развития длинных проектов, социально значимых, изменяющих качество жизни. Ведь частный капитал способен в каких-то проектах даже полностью заместить государственное финансирование на уровне федерального бюджета. И такие проекты есть.

Фото: пресс-служба форума "Инфраструктурные проекты России"

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Фадеев рассказал, что серьезным драйвером роста региона сегодня является сельское хозяйство, ориентирующееся на производство экологически чистой и качественной продукции по современным технологиям. Одновременно стоит задача в области развития инфраструктуры, поиск внутренних ресурсов для реализации транспортных инфраструктурных проектов. Олег Фадеев подробно рассказал о перспективных направлениях развития  и о инвестиционных проектах, являющихся визитной карточкой  Северо-Кавказского региона.

Президент ООО "Управляющая компания "БЛ ГРУПП" Георгий Боос считает, что государство должно заниматься своей прямой функцией – развитием инфраструктуры и обеспечением правового регулирования и обеспечением не только самого регулирования, но и исполнением дальнейшим этого регулирования. По мнению, Георгия Бооса, сегодня само государство и формирует недоверие частного бизнеса к тем условиям, которые возникают в процессе реализации инвестиционных проектов.

Отдельным вопросом в выступлении  стало расходование средств Фонда национального благосостояния. Президент БЛ Групп отметил, что чем больше мы будем тратить денег ФНБ не на свои прямые функции в развитии инфраструктуры, а на функции развития бизнеса, – тем меньше мы будем иметь успеха. "Если есть возможность дать частным деньгам, в первую очередь, пенсионным деньгам, при чем еще раз повторяю, частным, а не фондов национального благосостояния и не бюджет и так далее, прийти в такие инфраструктурные проекты – это тоже надо сделать. И платные дороги, безусловно, должны появляться, но они должны базироваться не на государственных деньгах, а на частных деньгах, потому что доступ иначе будут получать по принципу административных возможностей, а не по принципу эффективности тех или иных проектов. Это надо делать в первую очередь" – в заключении сказал Георгий Боос.

Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев подробно остановился на опыте привлечения инвестиций в  развитие инфраструктуры  Московской области.  Спикер привел успешные примеры работы с инвесторами в жилищно-коммунальном хозяйстве, аграрном секторе, а также каким образом Правительство Московской области решает больные для жителей Подмосковья  вопросы – такие как, например, переезд автомобильного транспорта через железнодорожное полотно в час пик. Особое внимание было уделено проекту ЛРТ – крупному проекту Московской области (общая протяженность 246 километра). "В настоящий момент выбран первый этап – 74 км, 108 млрд рублей. Из них, скорее всего, половина будет капитальный грант", – сказал Денис Буцаев.  По его словам, после распределения государственных средств, будет проведен конкурс по выбору инвестора для финансирования оставшейся части проекта.

На пленарной сессии также выступил президент Alstom в России, член правления Ассоциации европейского бизнеса Филипп Пегорье, который  рассказал участникам Форума о проектах компании  Alstom, реализуемых  в России, а также о роли государственно-частного партнерства в комплексном развитии территории.

В рамках Форума прошли отраслевые и межотраслевые мероприятия. Состоялась сессия "Инвестиционные возможности Дальнего Востока", организатором которого выступила Ассоциация менеджеров. В рамках сессии участники сессии обсудили   наиболее острые вопросы роста и развития инфраструктуры региона. Во время живой дискуссии были сформированы предложения в профильные министерства и ведомства по вопросу государственных мер поддержки производств, промышленных кластеров, технопарков дальневосточного региона.  

Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" стала организатором сессии "Реализация инфраструктурных проектов в промышленности". "В настоящее время активно реализуется государственно-частное партнёрство и муниципально-частное партнёрство, создаются индустриальные парки и промышленные кластеры, набирает обороты новый способ привлечения инвестиций – специальный инвестиционный контракт, – рассказала по итогам форума вице-президент Деловой России, модератор сессии Татьяна Минеева. – Но существует ряд открытых вопросов, которые становятся камнем преткновения в реализации региональных инвестиционных стратегий. Именно эти вопросы послужили основой моей стратегической сессии в рамках форума".

Также в рамках форума прошли сессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры и реализации ГЧП проектов в строительстве и ЖКХ.

Форум завершил свою работу итоговым пленарным заседанием, где были подведены итоги работы всех сессий и сформулированы основные предложения от участников мероприятия в адрес органов государственной власти и администраций субъектов Российской Федерации.

23 декабря 2016, 16:40
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 декабря 2016
просмотры: 123

Премия "Время инноваций – 2016" подвела итоги

Церемония награждения состоялась на Красной Поляне

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 декабря 2016
просмотры: 123

"Золотая Балка" подаст в суд на "Роскачество" за сведения о низком качестве вина

Об этом сообщила генеральный директор компании

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 декабря 2016
просмотры: 123

В Москве показали новогодний блокбастер

Высокобюджетное новогоднее представление поражает своим размахом

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 декабря 2016
просмотры: 123

В Москве назвали лучшие туркомпании

В "Метрополе" состоялась торжественная церемония вручения премии "Путеводная звезда"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 декабря 2016
просмотры: 123

В столице покажут уникальных кукол

Знаменитая выставка "Искусство куклы" пройдет 16-18 декабря в одном из самых красивых архитектурных памятников столицы – Гостином дворе

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 декабря 2016
просмотры: 123

Финансовые гуру заглянули в будущее

Лауреаты Национальной премии "Финансовый Олимп" готовы к новым победам в 2017 году и уверены в росте российской экономики

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 декабря 2016
просмотры: 123

На ВДНХ привезли "Елку на Робостанции"

С 17 декабря 2016 года по 8 января 2017 года состоится 53 представления

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 декабря 2016
просмотры: 123

В Кремле пройдет гала-концерт звезд мирового балета

Проект "Christmas балет-гала" становится доброй традицией

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 декабря 2016
просмотры: 123

На Мосфильме отпразднуют завершение Года российского кино

Шоу "Киноелка" – симбиоз трех видов искусств

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 декабря 2016
просмотры: 123

В Москве пройдет Первый фестиваль "Зимние Грезы"

Мероприятие приурочено к 150-летию Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского

567

загрузить ещё

Политика

Трампу понравилось рождественское послание Путина
Вместо Савченко рупором Киева будет друг Яроша
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Путин рассказал о главном

Шоу-бизнес

Беременная Гордон cцепилась с Анисиной
Бывший муж лишил Кравец самого дорогого
Любовь Успенская переживает трагедию
Караулова выходит замуж

Проишествия

В Подмосковье хулигана избили за нападение на девушку (видео)
Боевики захватили самолет ради сына Каддафи
Скинхед Колючка засунул труп девушки в трубу
Иностранца убили в Москве из-за 50 тысяч

Lifestyle

В Москве похоронили Вячеслава Шалевича
Путин высказался о конфликте Михалкова с Ельцин Центром
Аврил Лавин поссорилась с Цукербергом из-за бывшего мужа
Ученые: Марципан ядовит
Общество

Красивая журналистка спросила Путина о детях

Девушка покорила всех привлекательностью
Шоу-бизнес

Пригожин о сыне Лазарева

Продюсер высказался о тайном ребенке артиста
Общество

Батурина вместе с дочерью приехала к умирающему Лужкову

Врачи созвали консилиум для обсуждения состояния бывшего мэра столицы
Шоу-бизнес

Бузова упала в обморок на сцене (видео)

Ведущая "Дома-2" потеряла сознание, исполняя хит "Под звуки поцелуев"

Гороскоп

Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака
Колдуны раскрыли тайны Пелагеи
Дмитрий Тарасов женится в третий раз

Фоторепортажи

Лысая Хаматова предстала перед публикой в бюстгальтере
В Москве раскрыли секреты и тайны звезд
Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
Беллу Хадид признали моделью года

Спорт

Тренера предательницы Степановой дисквалифицировали за допинг
Допинговый скандал добрался до лучших лыжников России
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)
Как мир отреагировал на притеснение российского биатлона

Регионы

Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду
На месте строительства Керченского моста нашли клад
Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей (видео)
Сын депутата выбил единственный глаз посетителю ночного клуба
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru