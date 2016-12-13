В Москве покажут уникальных кукол

Знаменитая выставка "Искусство куклы" пройдет 16-18 декабря в одном из самых красивых архитектурных памятников столицы – Гостином дворе. Более 1000 участников из 26 стран мира представят посетителям десятки тысяч экспонатов: новые работы и музейные собрания.

Идея и смысл выставки "Искусство куклы" – показать все многообразие объектов, существующих в теме куклы: ретроспективу и взгляд в будущее, географические и национальные интерпретации, авторские поиски, традиционные образы и смелые эксперименты. Сегодня кукла – предмет искусства и коллекционирования.

Скульпторы, дизайнеры, графики, живописцы, декораторы обратили своe внимание на куклу. Они открыли для себя в этом предмете огромные возможности для синтеза искусств, для создания нового пластического языка.

Аукционы, галереи музеи, каталоги, рейтинги, награды, персональные выставки – это полноценная инфраструктура кукольного арт-сообщества, итоговым событием деятельности которой раз в год становится выставка "Искусство куклы". Спектр представленных работ впечатляет: куклы Японского театра и шарнирные "кукольные гламуры", промышленные куклы советского периода и традиционные – народов мира, куклы-роботы и интерьерные, театральные и мультипликационные, а так же антикварные куклы из частных коллекций.

Тема выставки этого года – реализм. Всегда реализм считался пиком мастерства и вершиной гения. В любом жанре искусства достигали его художники, обладающие только величайшим мастерством и талантом.

Кукла как арт-обьект – самая сильная проекция человека и возможность максимально достоверно передать через куклу человеческие эмоции и переживания, зафиксировав мельчайшие подробности и особенности конкретного или вымышленного персонажа. В наше время современные материалы и мастерство художников позволило довести изображение реальности посредством куклы до зеркальной точности.

Не случайно "лицом" выставки нынешнего года стали куклы художника Михаила Зайкова, автора самых реалистичных кукол в России. Перед этими куклами тысячи людей замирают с восторженным "Ах!", в работах Зайкова эффект похожести и даже фотографичности доведен до совершенства. Очередь коллекционеров, желающих купить эти куклы, расписана на год вперед.

У зрителей выставки будет возможность купить куклы и коллекционных мишек Тедди, а также обучающую литературу, материалы для создания кукол и мишек, аксессуары, подарки на елку и под елку, сфотографироваться с уникальными куклами, которые после выставки попадут в частные коллекции и навсегда исчезнут из поля зрения публики. Выставка адресована самому широкому кругу зрителей. Здесь будет интересно и искушенному специалисту, коллекционеру, галеристу и художнику, и обычной семье с детьми, которые смогут на одной площадке увидеть все многообразие искусства куклы – искусства позитивного и понятного большинству.