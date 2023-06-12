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Понедельник 12 июня

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Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России
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В ходе мероприятия, организованного в честь Дня России, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил выдающимся жителям региона федеральные и региональные награды.

Воробьев также вручил награды участникам СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени был награжден Денис Клетенкин – начальник штаба 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения. Вячеслав Панькин, доброволец и участник боев в Лисичанске и Рубежном, был награжден орденом "За доблесть и мужество".

"Поздравляю всех с днём нашей любимой страны, с Днём России! Мы живем в самой большой, самой красивой и самой душевной стране. Подмосковье и Сибирь, Кавказ и Дальний Восток — мы любим каждый ее уголок. У нас живут те, кто честно, изо дня в день, ответственно и преданно служат Родине и другим людям. Сегодня мы особенно понимаем, как важно быть вместе. С праздником, с Днём России!" – сказал Андрей Воробьев.

Званием "Почетный гражданин Московской области" был удостоен директор учебно-тренировочного центра "Новогорск" Николай Доморацкий. Он отличился службой в системе гражданской обороны и участием в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В течение последних двадцати лет Доморацкий руководил Центром подготовки сборных команд России для олимпийских игр и других международных спортивных соревнований.

Доморацкий выразил благодарность за высокую оценку его работы, отметив, что вклад в развитие региона – это достижение всего коллектива. Он также подчеркнул, что с течением времени центр "Новогорск" становится лучшей базой не только в России, но, возможно, и за ее пределами, так как подобных объектов в мире немного.

Церемония награждения, посвященная Дню России. Фото: Андрей Чернов

Наталье Медовой, педагогу начальных классов из школы №16 в Коломне, было присвоено почетное звание "Заслуженный учитель РФ", а директору "Тепло Коломны – объединенные инженерные системы" Николаю Герлинскому – почетное звание "Заслуженный работник ЖКХ РФ".

Василию Найденову, главному врачу санатория "Виктория" в Пушкине, присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ".

Найденов, в свою очередь, предложил направлять ежемесячно не менее пяти участников СВО на реабилитацию в "Викторию", выразив при этом радость таким образом приобщиться к приближению победы.

Орденом "За заслуги перед Московской областью" I степени был награжден заслуженный тренер СССР и России Леонид Тягачев.

Тигран Матинян, сооснователь компании "Чистая линия", был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за активное участие в подмосковной акции "Доброе дело", в рамках которой организовывались экскурсии для детей-сирот из ДНР. В честь Дня защиты детей "Чистая линия" отправила на Донбасс почти 19 тонн мороженного.

12 июня 2023, 13:26
Церемония награждения, посвященная Дню России. Фото: Андрей Чернов

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона заявил, что с 1 июля зарплаты работников социальной сферы, медицинских работников и работников культуры будут проиндексированы на 8-10%. Решение направлено на улучшение условий труда и социального благополучия указанных категорий работников и обусловлено важностью их вклада в развитие региона. "Мы понимаем, что педагоги, врачи, соцработники – особые профессии, поэтому и внимание к ним должно быть особое.

Воробьев попросил Путина поддержать проект по благоустройству Подмосковья "Парки в лесах"

Воробьев попросил Путина поддержать проект по благоустройству Подмосковья "Парки в лесах"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным попросил главу государства поддержать амбициозный проект Подмосковья по благоустройству "Парки в лесах". "И я хочу Вас попросить поддержать проект "Парки в лесах".

Андрей Воробьев: в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе"

Андрей Воробьев: в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе"
1 июня в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе", организованное региональными Министерством информационных и социальных коммуникаций и Министерством благоустройства. 1 июня в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе", организованное региональными Министерством информационных и социальных коммуникаций и Министерством благоустройства.

В Подмосковье прошел III турнир юнармейцев по стрельбе из арбалета

В Подмосковье прошел III турнир юнармейцев по стрельбе из арбалета
Соревнования "Золото ЮНАРМИИ" в память жертв локальных войн Солнечногорского отделения "Боевое братство" прошли в ФОК "Поварово" им. Б.П. Михайлова. Соревнования "Золото ЮНАРМИИ" в память жертв локальных войн Солнечногорского отделения "Боевое братство" прошли в ФОК "Поварово" им.

Губернатор Воробьев: С 1 июня мы запускаем бессрочные меры поддержки МСП по франшизам и выходу на маркетплейсы

Губернатор Воробьев: С 1 июня мы запускаем бессрочные меры поддержки МСП по франшизам и выходу на маркетплейсы
С 1 июня текущего года в регионе введены субсидии на приобретение и лизинг оборудования. Теперь предпринимателям достаточно подать только одну заявку, чтобы получить до 50% стоимости оборудования или первого лизингового платежа в размере до 5 млн рублей. Кроме того, предприниматели могут подавать заявки на получение субсидии для выхода на маркетплейс или открытия бизнеса по франшизе в удобное время до конца года. Подать заявку на субсидии можно на региональном Инвестпортале. "Сейчас у нас почти 430 тыс.

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