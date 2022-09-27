В Тюмени сотрудники МЧС спасли ребенка из горящего офисного центра

Пожарные Тюмени вывели из горящего помещения ребенка и еще пять человек. Известно, что возгорание произошло в офисном центре.
Погибших и пострадавших нет, передает URA.ru. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Пожарные Тюмени вывели из горящего помещения ребенка и еще пять человек. Известно, что возгорание произошло в офисном центре.
Погибших и пострадавших нет, передает URA.ru. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Иск удовлетворен частично
Нужно учитывать риски
Новый образ жизни звезды
Пытается удержать