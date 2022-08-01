В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата

Неподалеку от Красноярска, в поселке Емельяновского района, случился печальный инцидент. Девушка-подросток забеременела от соседа, который по возрасту годится ей в деды. Положение несовершеннолетней вызвало ажиотаж у местных врачей, которые забили тревогу и обратились в полицию.
Стало известно, что любовник старше беременной на 44 года, является бывшим депутатом. Также он работал преподавателем физкультуры, сообщает Царьград. Девушка заявила, что половой акт произошел по обоюдному согласию, но это не спасло мужчину от проблем с законом. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело, поскольку экс-депутат совратил лицо, не достигшее 16 лет.