Раскол в семье Брежневой Утехи Лолиты с красавцем Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Арка в восточном стиле и кованые двери: идея роскошного оформления дома от Оксаны Самойловой
партнеры
Понедельник
1 августа
Лента новостей
22:56
В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата
22:22
"Смерть или ***": Ушедший в монастырь народный артист несет крест за бесноватого родственника
22:07
"До слез": содрогающаяся в молитвах Волочкова потеряла отца-инвалида
21:48
Орудовал ножом и грозился убить: жертв старого педофила разыскивают в Иркутской области
21:09
"Да пошла она на!": выставленный из дома Матвеев отпустил блудницу Боярскую скакать по чужим ширинкам
20:46
Как вывести пятна с мебели: назван простой способ
19:57
"Особенный день": завидная невеста Загитова показала кольцо на пальце
19:44
"Строит из себя новую Волочкову": заваленная пьяным Прилучным замухрышка Муцениеце осрамилась на людях
19:17
Как выбрать арбуз правильно – советы Роспотребнадзора
18:52
"Сделай срочно аборт!": барахтающейся в рвоте брошенке Барановской выдали суровый наказ
17:58
Врач вынес приговор: Пьеху добил смертельный диагноз
17:42
"Будет импотенция!": облизавшая виагру Малышева бросилась на член лысого коллеги
16:30
"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку
15:42
"Деньги кончились": Молодой любовник смылся от одряхлевшей Лорак за бугор
15:38
Не встречался с отцом, женат на молодой модели: как живет рожденный от тайного мужа сын Винер
15:32
"Ни о чем другом даже думать не могу": 65-летний Маршал уже год живет с новой любовью
14:55
"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
14:52
"Научилась преодолевать стыд": снявшая трусы Толкалина присела в поле
14:51
Запад выбросил на помойку принципы ВТО – Путин
14:34
Измученная жена Тарасова рассказала о трудностях в семье после слухов о его изменах
14:34
Жители Реутова спасли водителя из затонувшей в пруду машины
14:31
Черный как смоль: Олег Газманов вывел в свет повзрослевшего приемного сына
14:21
Под Самарой произошло смертельное ДТП
14:17
"Мне страшно": раздавленный толпой голый Цискаридзе разревелся
14:10
В Оренбурге мужчина во время ссоры поджег знакомую
13:52
Что делать, если уволили с работы и нечем платить кредит?
13:45
"Мы рядом": Песков заявил о поддержке Сербии со стороны России
13:44
"Хороший улов": 77-летний Якубович засветился с замужней артисткой
13:39
"Внутри надорвалось": Деревянко испытал страшные муки после разрыва с любимой
13:28
Выскочившая замуж Орлова отхлестала требующего родить ребенка хама
13:27
Отчалила: Оголившаяся Миддлтон бросила принца Уильяма после секс-скандала
13:17
Житель Петербурга отправился покорять Россию на велосипеде
12:56
"Другие планы": родившая при трехлетнем сыне Тодоренко шокировала новостью
12:52
Москвичей предупредили об аномальной жаре с 4 августа
12:52
Жизнь в бараке без горячей воды и набожный муж: что стало с актрисой Вилковой
12:43
"Дешевки": Удравшая за бугор Королева плюнула в россиян
12:39
Прямая трансляция: обезумевшая толпа растоптала могилу Шатунова в священный день
12:32
В Москве удвоился рынок аренды жилья
12:10
При поддержке НАТО: дипломаты Украины вербуют иностранных боевиков
12:04
В Свердловской области 2 человека пострадали в аварии
11:57
"Не понимаю, что кушать": Сколько килограммов набрала дочь Пригожина за беременность
11:50
Сбой по всем фронтам: Истощенная до скелета Варнава нажила жутких проблем
11:45
"За минуту до": вывалившая грудь Кудрявцева оголила интимное место
11:24
Спрос на элитные дома вырос на 28%
10:57
Еще одни: Семья Петросяна спешно покинула Россию
10:39
Выселить из квартиры: за что россиян могут лишить жилья
10:30
Розовые локоны и дырки в теле: Какой стала непризнанная дочь Малинина
10:20
Прибавки и выплаты: какие законы вступят в силу в России с 1 августа 2022 года
09:48
Дефицит стройматериалов: в Москве подорожал ремонт
09:39
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вздулся с прожженным анусом: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
"Мы переспали": 58-летняя Лолита цветет от счастья после ночи на даче с молодым красавцем
"Давно нет в живых": Могилу Пьехи снесли на кладбище за неуплату
"Не жить мне": прощальные слова безнадежной Булановой довели народ до дрожи
Два мосла и кружка крови: Взрезанная как свинья Поргина чахнет на глазах
"Придется отпустить": Маликов отчалил из дома после 22 лет брака
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы
В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата

В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата

прочитано 86 раз

Неподалеку от Красноярска, в поселке Емельяновского района, случился печальный инцидент. Девушка-подросток забеременела от соседа, который по возрасту годится ей в деды. Положение несовершеннолетней вызвало ажиотаж у местных врачей, которые забили тревогу и обратились в полицию.

ПО ТЕМЕ

"Сделай срочно аборт!": барахтающейся в рвоте брошенке Барановской выдали суровый наказ

Стало известно, что любовник старше беременной на 44 года, является бывшим депутатом. Также он работал преподавателем физкультуры, сообщает Царьград. Девушка заявила, что половой акт произошел по обоюдному согласию, но это не спасло мужчину от проблем с законом. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело, поскольку экс-депутат совратил лицо, не достигшее 16 лет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: pixabay.com
Автор: 1 августа 2022, 22:56 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

10 фатальных причин бесплодия

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Деньги кончились": Молодой любовник смылся от одряхлевшей Лорак за бугор

Новое предательство
Шоу-бизнес

"Будет импотенция!": облизавшая виагру Малышева бросилась на член лысого коллеги

Занимательное зрелище
Шоу-бизнес

"Особенный день": завидная невеста Загитова показала кольцо на пальце

Любовь постучалась в дверь
Шоу-бизнес

"Сделай срочно аборт!": барахтающейся в рвоте брошенке Барановской выдали суровый наказ

Неприятная история

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата
Жители Реутова спасли водителя из затонувшей в пруду машины
В Оренбурге мужчина во время ссоры поджег знакомую
Житель Петербурга отправился покорять Россию на велосипеде
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+