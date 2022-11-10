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Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту

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В офтальмологическое отделение больницы города Видное обратился 96-летний ветеран Великой Отечественной войны. Ранее ему поставили диагноз макулодистрофия. Возрастное поражение сетчатки глаза, которое может привести к нарушению центрального зрения.

У мужчины в любой момент мог возникнуть острый болевой приступ глаукомы, грозящий закончится слепотой и даже потерей глаза. Как сообщают "Вести Подмосковья", хирурги провели пациенту комбинированную операцию по удалению вывихнутого хрусталика и имплантировали ему искусственный. Пенсионер чувствует себя хорошо и уже отправился домой.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Автор: 10 ноября 2022, 21:16 Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области ✓ Надежный источник

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