В Клину готовится предстать перед судом наркодиллер из Петербурга

В подмосковном Клину завершено предварительное расследование уголовного дела, фигурантом которого является уроженец северной столицы России. В распоряжении журналистов оказалась информация о том, что мужчина приехал в Московскую область с крупной партией наркотиков.
По данным издания "Вести Подмосковья", гражданин планировал разместить так называемые закладки на территории города. Теперь злоумышленник рискует лишиться свободы на длительный срок.
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