В Солнечногорске двое мужчин грабили случайных прохожих

В Московской области задержали двух серийных грабителей. Уточняется, что преступники действовали на территории Солнечногорска.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", бандиты нападали на случайных прохожих и срывали с них золотые цепочки. В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства совершенных преступлений.
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