Получившему в лесу травму мужчине потребовалась помощь подмосковных спасателей

В Московской области мужчине потребовалась помощь спасателей. Уточняется, что гражданин травмировал ногу, когда собирал грибы в лесу.
Из-за сильной боли пострадавший утратил возможность передвигаться самостоятельно. Спасатели успешно вывели грибника из леса, передает сайт "Подмосковье сегодня". Его здоровью ничего не угрожает.
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