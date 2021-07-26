Льготники Подмосковья смогут ездить бесплатно на коммерческих маршрутах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о старте пилотного проекта, разработанного профильным ведомством. Воплотить идею в жизнь удалось за короткий срок.



По словам главы региона, люди, имеющие право на льготы, смогут бесплатно ездить и на коммерческих маршрутах. Пилотный проект запустят в нескольких городских округах, в тестировании примут участие Одинцово, Люберцы, Чехов, Наро-Фоминск и Ленинский городской округ.

Пока что льготный проезд в "маршрутках" будет бесплатным только на нескольких направлениях. Программа стартует уже 1 августа. Всего в рамках проекта порядка 800 тысяч человек смогут воспользоваться льготами и скидками на проезд. Напомним, право на бесплатный проезд имеют пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, отдельные категории детей.

На скидки могут рассчитывать школьники, студенты и обладатели карт "Тройка" и "Стрелка". 26 июля в Московской области заработала программа лояльности по транспортным картам. Ежемесячно держатели проездных смогут сэкономить до 35%.

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", минимальная скидка теперь составляет 7%, а ее размер зависит от количества поездок за расчетный период в 30 дней. Например, при тарифе в 36,74 рубля максимальная скидка будет достигнута после 50-й поездки и составит 23,8 рубля.