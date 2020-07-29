Где кончается асфальт: выбираем лучший внедорожник

В районе подмосковной Истры состоялся тест-драйв для кандидатов на ежегодную премию "Внедорожник года". Вот уже пятнадцать лет эта премия присуждается журналом "Клуб 4х4", а претендентами на нее могут стать любые официально продаваемые в России автомобили.

Состав колонны, выехавшей из Москвы дождливым июльским утром, получился весьма разношерстным: Land Cruiser 200, Jeep Wrangler, Land Rover Discovery, Jeep Cherokее, пикапы Mitsubishi и Isuzu и даже УАЗ Патриот и Нива. И это была только часть номинантов, которых поделили на две большие группы – внедорожники и кроссоверы, а каждую группу еще и на классы – полноразмерные, среднеразмерные и компактные. В отдельную группу были вынесены пикапы.

Для начала участники тест-драйва проехали по маршруту легендарных внедорожных рейдов "Клуба 4х4". Но через какое-то время колонна уперлась в брод через реку Истра. Оказалось, что уровень воды в реке из-за дождей повысился, и преодолеть его оказалось возможным только на амфибии.

Прошедший накануне дождь славно потрудился и над следующим участком испытаний, превратив грязевое поле в настоящее болото. Здесь сразу стало видно, кто чего стоит. Неоднократно пришлось разматывать буксирный трос и браться за лопату.

Затем испытания продолжились в карьере мотопарка "Вельяминово", где на разнообразном рельефе участники смогли оценить геометрическую проходимость автомобилей и способность преодолевать крутые подъемы и спуски.

После интенсивных грязевых испытаний всем определенно требовалась хорошая мойка, которую и организовала компания Greeworks, партнер премии и производитель аккумуляторной садовой техники. Лучший мойщик был награжден фирменной мойкой высокого давления. Кроме того, состоялся еще один конкурс – по распиливанию бревна. Его победителю удалось отпилить кругляш, отличающийся по весу от эталонных 150 г всего на одну единичку.

Окончательные итоги премии "Внедорожник года" будут подведены по результатам открытого голосования с учетом мнения компетентного жюри. Чтобы проголосовать за любимый кроссовер, внедорожник или пикап нужно просто зайти на сайт премии. Голоса принимаются до 31 августа 2020 года, а в сентябре состоится подведение итогов и объявление победителей.