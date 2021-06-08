В Новосибирске мужчина угрожал таксисту ножом из-за двухсот рублей

В Новосибирске пенсионер угрожал водителю такси ножом. Мужчина заявил, что он забыл деньги дома, поэтому не может в данный момент оплатить услугу.
Таксист не захотел отпускать клиента без залога, из-за чего злоумышленник выхватил нож и заявил, что готов "чиркнуть" извозчика. Водителю пришлось поддаться, передает телеграм-канал "Life Shot". Полиция ведет поиски гражданина.
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