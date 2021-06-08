Воры обчистили 3 квартиры в Подмосковье

В подмосковном Сергиево-Посадском округе двое воров совершили ряд преступлений. Уточняется, что злоумышленники успели обокрасть три квартиры.
По информации сайта "Подмосковья сегодня", сумма ущерба составила более миллиона рублей. На данный момент подозреваемые задержаны.
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