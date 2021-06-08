Житель Орехово-Зуево зарезал отца в ходе ссоры

Житель Орехово-Зуево стал фигурантом уголовного дела. Сообщается, что гражданин зарезал собственного отца.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", гражданин совершил преступление в ходе ссоры. Потерпевший от полученных травм умер на месте. Злоумышленник сам сознался в содеянном.
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