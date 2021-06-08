Под Челябинском загорелся цех по производству запчастей

Серьезный инцидент произошел под Челябинском. Уточняется, что в городе Миассе загорелся цех по производству запчастей.
По данным "Ura.ru", внутри помещения не было людей. В данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Версии о встрече Байдена и Путина
Манижа.
Я устала от своей красоты...
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Где найти нормальную женщину?
Она спасла мою жизнь
Питьевая вода из колодца/скважины